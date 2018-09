Du har trolig vasket sminkesvampen feil hele tiden

Hvem hadde trodd at en svamp med form som et egg skulle revolusjonere sminkerutinen?

Det er mye å mislike med den såkalte «beauty blenderen», kanskje sett bort i fra at den suger til seg vanvittig mye foundation - noe som rimelig kjapt gjør den skitten. Og ikke minst vanskelig å rengjøre igjen!

Cosmopolitan har derimot ramlet over den ultimate vaskeguiden, og her, i skjønnhetsjournalistikkens navn, har du den:

Steg 1

Finn deg en kopp eller et krus, og tøm litt oppvaskmiddel, som for eksempel Zalo, i glasset. I tillegg fyller du hva du enn har valgt som beholder med vann, halvfullt. Har du flere sminkesvamper, putt en av dem av gangen oppi såpevannet.

Steg 2

Ta koppen og sett den inn i mikrobølgeovnen! Velg høyeste temperatur, og la det hele godgjøre seg i ett minutt.

Steg 3

Ta koppen ut av mikrobølgeovnen, og klem ut overflødig vann fra svampen. Vær forsiktig, vannet er varmt!

Nå burde svampen se flunkende ny ut! Og skulle den ikke være skinnende ren riktig ennå, skriver Cosmopolitan at de rett og slett repeterte trinnene en gang til - og voilà! God som ny.

Kanskje du burde teste dette i stedet for å karre deg ut til neste sminkebutikk for å kjøpe nye svamper hele tiden? Verdt et forsøk.

