Ni utfordringer når du er blakk, men prøver å spare

Det føles utrolig godt når bankkontoen for en gangs skyld ikke er helt skrapa, men på en eller annen måte har pengene en tendens til å forsvinne fortere enn de kom.

De fleste av oss har et evig ønske og mål om å spare, men det er virkelig ikke enkelt om det er lite penger på kontoen i utgangspunktet.

Nettstedet Elite Daily har listet opp ni utfordringer de fleste støter på som blakk, men til samme tid prøver å spare.

1. Du får dårlig samvittighet av å si nei

«Nei» har blitt ditt mest brukte ord. Du har ikke penger til å bli med ut hver helg slik du pleide. Den dårlige samvittigheten du til stadig får fordi du må si nei til å være med på ting med vennene dine, er ikke enkel å leve med.

Men, om vennene dine virkelig er gode venner, vil de forstå. Kanskje de egentlig er i samme båt selv?

2. En biffmiddag har aldri fristet så mye

Hvorfor er det egentlig sånn, at hver gang du må holde deg til et stramt budsjett, frister for eksempel en diger biffmiddag med champagne som mest? Det eneste du har råd til for øyeblikket er brødskive med hermetisk tunfisk, men av en eller annen grunn, drømmer du plutselig om russisk kaviar.

3. Mattekunnskapene dine kommer omsider til nytte

Se der ja, mattelærer fra videregående. Du hadde visst rett, vi fikk faktisk bruk for alt du lærte i den virkelige verden.

Som blakk under et strengt spareregime blir du plutselig en profesjonell tallknuser.

4. Rabatter er din nye beste venn

Du pleide kanskje å avfeie tilbud og rabatter, men nå vurderer du helt seriøst om to håndsåper for én er et kupp. Som student florerer det av egne rabatter på det ene og det andre, og er det en kaffebar som har en gulle god rabatt - ja, da blir det rett og slett stamstedet.

5. Den virkelige frustrasjonen over at sparepengene øker vanvittig sakte

Dette er virkelig smertefullt. Du har vært flink og spinket og spart, men saldoen på sparekontoen har knapt rørt på seg. Det er utrolig kjipt og ganske demotiverende, men du må rett og slett tenke at hver krone spart, er et steg nærmere målet.

6. Du spiser den samme maten hele tiden

Vel, nok en kveld med nudler. Når du lever på budsjett, begrenser det definitivt mulighetene for restaurantbesøk eller take out-bestillinger. Du lager kanskje digre måltid som du fordeler i bokser som skal fungere som middag hver dag den kommende uka. Det er billigere, men gud, det blir kjedelig i lengden.

7. En eneste glipp - og du har spolert hele uka

Du forteller kanskje deg selv at du fortjener en liten belønning. Du har jo vært så flink! Den ene dagen der du tillater deg selv til å unne deg glemte og forbuden fristelse, vil derimot spolere all sparingen den siste uka. Her gjelder det å være disiplinert!

8. Folk slutter å invitere deg med på ting

Vennene dine begynner kanskje å slutte å invitere deg. Du blir jo aldri med på noe uansett! Selv om det kan være godt å slippe å si «nei» hele tiden, er det virkelig trist å ikke bli spurt lenger.

Du må rett og slett si til deg selv at de gjør deg en tjeneste - de frister deg ikke til å kaste bort penger, og du kan komme sterkere tilbake når du kommer deg på beina igjen økonomisk.

9. Lønningsdag er den beste dagen noen sinne

Dette er udiskutabelt den beste dagen. Men, etter en kort feiring, må du rett og slett betale regninger og andre kjedelige greier - og spare resten. Men, det kommer bedre tider! Er du disiplinert nok, vil de komme. Lover.

