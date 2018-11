Hørt om snikskryt? Det fungerer dårlig om du vil bli godt likt

«I går fikk jeg bare tid til å dra på yoga, men ikke spinning. Fordi jeg ble invitert i tre forskjellige bursdager.»

«Jeg forstår ikke hvorfor dumme meg får hele ti forskjellige jobbtilbud.»

Snikskryt gjøres enten bevisst eller ubevisst, men definisjonen er i alle fall at du pakker inn skryten i klaging eller i ydmykhet.

Forskning.no har skrevet en artikkel om at de som driver med utpreget selvskryt, faktisk er dårligere likt enn de som skryter uhemmet av seg selv.

Fjern falsk beskjedenhet

Nettstedet forklarer at problemet med å forkle lovord om egne fordeler er at de aller fleste gjennomskuer det. Man vil jo gjerne fremstå som flink og ydmyk, men ifølge studien gir det faktisk motsatt effekt.

– Snikskryteren tror at det får det beste av begge verdener, men det forskningen viser er at oppriktighet er nøkkelingrediensen, sier Ovul Sezer, amanuensis ved University of North Carolina Chapel Hill til Time Magazine.

Hill er forskeren bak studien, som opprinnelig ble publisert i tidsskriftet «Journal of Personality and Social Psychology».

Ofte brukt

70 prosent av 646 kunne gjengi en konkret snikskryt fra en nylig episode, noe som indikerer at det sosiale fenomenet er greit vanlig.

- De som også var modige nok til å innrømme at de ikke bare hørte andre snikskryte, men også snikskrøt av seg selv, forklarte at de gjorde det fordi de ville imponere samtidig som de fremsto som sympatiske, sier forskeren ifølge forskning.no.

Forskerne fant ut at de som driver med snikskryt for det meste fremstår som uoppriktige. Ikke bare ble de dårligst likt, de ble også ansatt for å være mindre kompetente. Forsøkspersonene var også lite lysten på å gi penger eller gjøre tjenester for de som benyttet seg av snikskryting i studien.

– Hvis du vil kunngjøre noe så kan du bare skryte. På den måten får du i det minste belønningen som kommer med å virke oppriktig, i stedet for å tape på alle fronter, sier Sezer til Time.

De som ble best i likt etter undersøkelsen var de som ikke skrøt av seg selv i det hele tatt, men der en tredjeperson sto for skryten.

Svarer du slik på SMS? Da er du lite troverdig En fersk studie viser det vi alle har merket: du virker rett og slett mindre hyggelig og lite troverdig om du alltid avslutter meldingene dine med punktum.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.