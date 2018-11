Sju tips for å bli kvitt uvaner

Vi har sjekket internett for tips til å holde på de gode vanene. Eller for å holde de dårlige vanene unna!

Fitness-Sandra: Fitness-Sandra: Slik får du treningsmotivasjon i høstmørket Vi har fått noen tips fra verdensmester i bikinifitness, Sandra Jokic fra Trondheim.

- Det er vanskelig

Blant annet har ung.no notert seg en hel masse tips om hvordan man kan slutte med noe, eller forandre på noe. Eller bare rett og slett om man ønsker at de nye vanene skal vare.

- Det ER vanskelig å slutte med noe, begynne med noe nytt eller endre en uvane. Grunnen er at man har repetert de dårlige vanene sine igjen og igjen, kanskje over mange år. Da er vanene veldig innarbeidede og automatiserte. Det kan da bli vanskelig å endre på dem og du kan kjenne motstand og også uro når en vane skal endres, skriver de.

Avhengig av sukker? Slik blir du kvitt søtsuget! Er du en av dem som ikke klarer å gå en dag uten bare eeeeen liten sjokoladebit? Da har du kanskje bestemt deg for at 2018 er året du skal klare å få kontroll på søtsuget?

Gode råd fra ung.no:

1. Ikke forandre på mer enn én uvane av gangen

Nettstedet mener at dette faktisk er det viktigste rådet de kommer med.

- Det er veldig krevende og vanskelig å få en ny vane til å bli der, spesielt hvis det en en dårlig vane du ønsker å bli kvitt, for eksempel å slutte å bite negler eller å slutte å røyke eller snuse.

2. Gjør ting på nye måter

- Dette kan hjelpe deg til å bli mer bevisst og ikke handle ut fra gammel vane.

De bruker snus og skolebrød som eksempel: - Hvis du for eksempel pleier å ha snusboksen i høyre lomme, legg den i venstre. Hvis du pleier å gå innom butikken på vei hjem fra skolen og kjøpe et skolebrød, velg en annen vei.

Derfor bør du ikke ha bankkortet i BH-en Det kan bli ødelagt, og sikkert ikke på grunn av det du tror.

3. Sett deg oppnåelige mål

- Setter du for store mål, vet du underbevisst at det ikke vil gå og du lurer deg selv. Små mål er mulige å gjennomføre og så kan du sette deg neste lille mål når det første er nådd.

4. Ha en konkret plan for nye vaner

Hvis du for eksempel ønsker å spise sunnere eller trene mer, så kan det være lurt å ha tenkt igjennom hva du nå skal spise og ha det tilgjengelig. Eller å tenke gjennom når- og hvor mye du skal trene.

5. Heng opp en lapp med påminnelse om målet ditt

- Du kan henge den på dodøra, kjøleskapet, skjermspareren på PC-en eller mobilen, eller lage andre påminnelser som passer for deg.

Slik blir du snusfri på en måned Lyst til å slutte, men usikker på hvor du skal begynne? Da må du se på denne sjekkelista.

6. Tilbakefall vil komme

Et av de siste tipsene ung.no gir, er også greit å få med seg: - Hvis du får et eller flere tilbakefall, så ikke fortvil. Dette er helt vanlig, og nesten ikke til å unngå. Det gir deg litt mer erfaring til å få til endring i neste runde.

Jerry Seinfelds metode

Er det et effektiviseringstips som går igjen på internett, er det Jerry Seinfelds. Tipset er like enkelt, som han er berømt som komiker, og det vil kanskje hjelpe dem som ønsker å legge til seg gode vaner, eller som en motivasjon for å holde seg unna dårlige.

Det er Brad Isaac som forteller lifehacker om Seinfelds teknikk, som han i utgangspunktet skapte for å bli en bedre komiker.

- For å bli en bedre komiker, må jeg skrive vitser hver dag, fortalte han ifølge lifehacker til Isaac.

Han lagde seg derfor et system der han skrev alle dagene i året på et stort, blankt ark. Deretter var målet å sette et rødt kryss for de dagene han skrev vitser. De røde kryssene utvikler seg til en rød kjede på arket.

- Min eneste jobb er å holde den røde kjeden gående, skal han visstnok ha sagt til Isaac.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.