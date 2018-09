Hvor ofte bør du egentlig vaske dongeribuksa?

Går det dager, uker eller måneder mellom hver gang du vasker favorittbuksa? Eller er du en sølekopp som enten du vil eller ikke må fylle opp vaskemaskina mer enn ønsket. Andre jeans har kanskje bare et par dagers levetid, før de har blitt så vide og slappe rundt knær og over rumpa at de trenger en vask for å strammes opp?

Spørsmålet «hvor ofte vasker du dongeribuksene dine?» utløste nemlig en større debatt, ifølge nettstedet Elite Daily.

Men virkelig - hva er normalt? Og bra for buksene? Og hygienisk?

Twitter-juryen er tydeligvis uenige. Sjekk deler av diskusjonen under:

Kanskje lukter vi alle som Starbucks?

When people say they “never wash their jeans” does that mean they never spill coffee all over themselves, or do they just always smell like a Starbucks? — hannah desales (@woehrlwind) January 8, 2018

Denne brukeren anser skittentøyshaugen som en egen vaskemaskin

I just pulled a pair of jeans from my pile of dirty laundry and concluded that they had been sitting there unworn long enough that I could consider them clean. Pray for me. — Bethany Siau (@BethanySiau) January 10, 2018

Kanadiske Kaitlyn Bristowe , fra Ungkaren og Ungkarskvinnen hev seg med

Do people wash their pants? I thought you just wash shirts socks and underwear. @jimmykimmel Since I didn’t get married last year, you wanna just buy me new pants and call it a day? pic.twitter.com/1WZUG6b5ql — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) January 9, 2018

Denne personen bruker ikke jeans engang

I literally never wear jeans but ppl have told me you're not supposed to wash them after every wear ... is that a thing? Cause I do lol but I just bought some new ones & I don't want them to get dingy or shrink — MUVA (@BossMayneLilah) January 1, 2018

Vasking kan tydeligvis være avgjørende for romantikken

I'm actually not really sure I'm in love with a man until I know whether he washes his jeans — Danielle Sepulveres (@ellesep) January 5, 2018

Teorier ble lansert

Maybe if you are some kind of weirdo that washes your jeans pic.twitter.com/JAbHfzJNse — Bryan (@MurderBryan) January 5, 2018

Some ppl don't wash their jeans bc it is bad for the denim, some ppl don't wash their jeans bc they're lazy, I like to pretend I'm the first — John Maurer (@JohnPMaurer) January 5, 2018

Hva sier «dongeri-gudene»?

Elite Daily tok på seg oppgaven for å undersøke nærmere. I en video til magasinet Fortune, sier administrerende direktør i Levi's at «et godt par med jeans trenger sjeldent å bli vasket i vaskemaskin.» Han forklarer at vask av et par med Levi's ofte vil ødelegge dongerien i buksa.

Til samme tid har sjefsdesigner hos Levi's, Jonathan Cheung, gode tips for hvordan du kan ta vare på dongeri. Han er enig i at jeans bør vaskes sjeldent. Må du likevel vaske, bør du vrenge buksa og vaske den sammen med mørke klær på lav temperatur. Ellers kan du bruke en fuktig klut for å få vekk eventuelle flekker, og heng buksen ute til lufting.

