Umotivert til å trene? Da kan badstu være tingen

Forskere ved Universitetet i Øst-Finland har de siste årene lett etter helsefordeler ved å bruke sauna. Det skriver forskning.no.

Tidligere forskere har så langt funnet ut at regelmessige turer i badstua gir lavere risiko for hjerte- og karsykdommer, plutselig hjertestans, Alzheimer og demens.

Nå har forskergruppen fra Finland gjort et nytt eksperiment, med 102 deltakere i en 73 grader varm badstue, med gjennomsnittsalder på 52 år og minst én risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Men hva fant de?

Som ved moderat trening

Etter en halvtimes tid måte forskerne kroppstemperatur, hjerterytme og blodtrykk. Det viste seg at kroppstemperaturen gikk opp med to grader, blodtrykket ble redusert, og blodårene ble mer elastiske.

Hjertefrekvensen hos deltakerne steg tilsvarende det man til vanlig oppnår ved ei moderat treningsøkt!

Tidligere forskning, som en studie fra 2015, viste blant annet at det var høyere dødelighet blant dem som tok badstue én gang i uka enn blant dem som varmet seg to-tre ganger per uke.

Myte at svetten renser

Det er altså ikke unaturlig at det nettopp er finske forskere som har gjort mange studier av badstuas helseeffekter. Badstu, eller sauna som det kalles i Finland, er en stor del av finsk kultur.

Merk at enkelte treningssentere påstår at badstu kan hjelpe deg med å bli kvitt giftstoffer i kroppen. I 2014 skrev forskning.no at svetten aldeles ikke hjelper oss med å rense kroppen for gift - men har som hovedoppgave å holde kroppstemperaturen vår stabil.

