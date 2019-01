Småspiser du, eller er du sulten hele tiden? Da bør du spise dette

Føler du deg konstant sulten kan det bety at du spiser for lite eller at du spiser feil type mat gjennom hele dagen, skriver ung.no.

- Vi anbefaler at du spiser tre til fire hovedmåltider, og et til to mellommåltider i løpet av en dag. Når det begynner å bli tre til fire timer siden du har spist, sender kroppen ut sultsignaler, skriver de.

Opplever du derimot å få sultsignaler før det er det mulig du spiser for lite mat eller har for lite fiber til hovedmåltidene.

Ikke bare mengden

Det er altså ikke bare mengden mat som avgjør om man er sulten eller ikke.

- Matvarer som gir god metthetsfølelse er de som inneholder mye fiber. Fiber gjør deg mett fordi det suger til seg væske og utvider seg i magesekken. Siden fiber utvider seg i magesekken, vil det både fylle opp magesekken og bruke lenger tid på å tas opp i kroppen.

Spiser du mye fiber vil du derfor bli både raskere og lengre mett. Eksempler på mat med mye fiber er grovt korn, frukt og grønnsaker, nøtter og frø.

Ung.nos forslag til hvordan du kan øke fiberinntaket:

Velg grove knekkebrød og brødskiver. Loff og kneippbrød inneholder lite fiber.

Havregryn er svært fiberrikt.

Ha grønnsaker på pålegget.

Avslutt måltidet med en frukt eller grønnsak som dessert

Spis frukt eller grønnsaker som mellommåltid.

Én tredjedel av middagstallerken bør være grønnsaker.

Spis en neve nøtter som et mellommåltid.

Mettende proteiner

Videre skriver nettstedet til barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at proteiner er det næringsstoffer som gir aller mest metthetsfølelse.

Eksempler på proteinrik-mat er kjøtt, fisk, egg, belgfrukter (erter, bønner og linser) melkeprodukter og grove kornprodukter.

De foreslår blant annet å velge et proteinrikt-pålegg for å holde lengre på metthetsfølelsen.

De gir eksemplene egg, skinke/kyllingpålegg, hvitost, mager smøreost med skinke/kyllingpålegg, Cottage cheese eller fiskepålegg som makrell i tomat, røkt laks eller tunfisk.

- Er du vant til å bruke søte pålegg som syltetøy, prim eller sjokoladepålegg, vil du kunne merke forskjell ved å gå over til mer proteinrike varianter.

De presiserer at det ikke er farlig å være sulten, men at spesielt barn og unge må ha næring siden de fortsatt vokser.

