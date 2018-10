Kaffe-eksperten: Slik lager du enkelt bedre kaffe hjemme

Tore Øverleir har konkurrert i diverse kaffekunst siden 2009.

Nå står han smilende bak disken på Sellanraa i Trondheim, og ordner med kaffemaskinen.

Kaster du også kaffegruten? Ikke gjør det! Det råder Siri Mittet, som er ekspert på å gi gruten nye bruksområder.

Man kan trygt si at smak er noe som opptar Øverleir, og han tror sannsynligvis det var det som geleidet han inn i kaffebransjen. Selv om han også engasjeres av smak også når det gjelder mat, øl og vin.

– Hvilke tilbakemeldinger får du fra folk når de hører at du konkurrerer i kaffe?

– Jeg forteller det ikke så ofte til folk, fordi det er ganske smal greie, sier han.

Tore sine tips til den vanlige kaffe-drikkeren

Øverleir har vunnet flere priser. I 2014 vant han i klassisk baristakunst, og siden 2013 har han hatt pallplass hvert år. Bortsett fra da han var dommer i 2015. Han fikk også førsteplassen i 2012 i Brewscup. Der har han også hatt pallplass siden.

At mannen har peiling på kaffe, er det altså liten tvil om.

Kjøper du ofte ta-med-kaffe? Nå kan du få den billigere Visste du at du kan spare penger på kaffe ved å tenke på miljøet?

Hans beste tips til oss vanlige kaffe-drikkere er disse:

#1. Ha reint utstyr. Hvis man vil teste om utstyret er rent kan man kjøre gjennom med bare vann. Smaker vannet stygt, vil også kaffen gjøre det.

#2. Kjøp bra kaffe. Bruk heller pengene på god kaffe, enn på dyrt utstyr.

#3. Hvis du lager kaffe i en kaffetrakter, kan du røre med en skje i filteret mens den brygges. Ser det ut som et månekrater når kaffen er ferdig har ikke alle kaffekornene vært like lenge i kontakt med vannet. Rører du vil det bli mer jevnt, og kaffen vil smake bedre.

#4. Bruker du presskanne, bør du male finere enn du tror, og forvarm presskannen med varmt vann.

#5. Smak ordentlig etter. Smaker kaffen bittert er det hentet ut for mye smak fra kaffen. Smaker den surt er det hentet ut for lite. Hvis den smaker surt må du bruke lengre tid på brygging eller male finere. Smaker det bittert er det brygget for lenge. Jeg bruker å sammenligne det med å steke kjøtt. Jo mindre stykke jo kortere tid, sier Øverleir.

Norge - et kaffeland!

Tradisjonen med å konkurrere i kaffekunst er imidlertid ganske ung. Og Norge har vært sentral i utviklingen, forteller Øverleir.

– De første konkurransene kom på midten av 90-tallet, for å utvikle yrket og være en drivkraft innenfor det.

– Er det ikke litt spesielt at Norge er sentral? Vi som ikke har kaffe naturlig sett?

– Egentlig har vi hatt veldig god tilgang på kaffe, på grunn av handel med Sør-Amerika. Når vi i Norge sier at vi skal ha vanlig kaffe, så er det snakk om kaffe som kommer fra Brasil.

Han legger til at kaffen vi har i butikkene i Norge er av høy kvalitet.

– Det legger press på oss i bransjen som gjerne vil lage enda bedre kaffe, sier han med et smil.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.