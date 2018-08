Tilbake på jobb? Her er lunsjen som gir deg en kickstart på hverdagen!

Nå er ferien over og hverdagen kan fort gi et hardt slag i trynet. Veien tilbake til det vanlige livet kommer litt for plutselig, og rett som det er må du kave deg ut av sommerferiebobla og møte opp på studiet eller jobben. Da er lunsj viktig å huske! Her er noen enkle og raske oppskrifter som hjelper deg med å komme tilbake til hverdagen. Vi har snakket med matbloggere Elin Hansen og Marit Hegle for de beste tipsene.

Elin Larsen, som driver bloggen Elinlarsen.net, anbefaler deg å tenke på sammensetningen av maten når du skal lage en sunn og enkel lunsj.

- Den skal inneholde proteiner, fett karbohydrater, vitaminer og mineraler som vi får ved å tilsette grønnsaker, frukt eller bær. Husker en å tilsette noe av dette i en lunsj, så er jobben gjort.

For å få i deg proteiner kan du bruke egg, cottage cheese eller kjøttpålegg. Ingredienser med fett kan være nøtter, frø eller fet fisk, mens karbohydratene du tilsetter kan være havregryn og fullkornsprodukter. Til hverdags lager Elin en del lettvint mat. Hun har opparbeidet seg en oppskriftsbase, og på denne måten unngår hun unødvendig hodebry i en hektisk hverdag.

- Planlegging og gode rutiner er viktig. Mitt tips er å lage seg en egen oppskriftsbase med kjappe lunsjer som både er gode og lette å huske. Da er det meste av jobben unnagjort, og på denne måten har en funnet sine favoritter, som en etterhvert kjapt lærer seg å lage. Første gangen man lager oppskriften er oftest den vanskeligste. Den andre og tredje gangen går alt mye enklere, sier Larsen.

Hun anbefaler blant annet laksewrap, som verken krever steking, koking eller mye venting.

Latmanns Laksewrap

1-2 person

2 tortillawraps, gjerne fullkorn

Noen skiver røkt laks

Hjertesalat

1/2 mango, i skiver

1/2 avokado, i skiver

Syltet ingefær

Litt finstrimlet fennikel (kan utelates)

Det eneste du trenger å gjøre er i skjære mango, avokado og fennikel i skiver. Vask og tørke salaten. Fordel alle godsakene på tortillaen, rull og spis!

Er du glad i grøt og havregryn? Da kan en proteinrik kjøleskapsgrøt gjøre susen, selv om den skal stå et par timer.

Proteinrik kjøleskapsgrøt som smaker eplekake

6 personer

1 liter styrk naturell

6 dl havregryn

2 modne bananer, skjæres i passelige biter

1 eple i terninger

2-3 ss solsikker

5 ss cottage cheese

4 ts kanel

ferske bær er selvsagt alltid å foretrekke men ikke nødvendig

100- 130 gram rosiner, grovhakket (kan utelates)

Her blander du enkelt alt sammen og lar stå 4 timer før du spiser.

- Den kan lages kvelden i forveien, og tar kun noen få minutter å lage. Neste morgen er det bare å tilsette kjøleskapsgrøten i matboksen før du drar på jobb eller skole, sier Larsen.

Proteinrundstykker

12 stk

400 gram cottage cheese, tilsvarer 1 stor boks mager cottage cheese

400 gram havregryn (glutenfritt kan benyttes)

4 egg

1 ts salt

2 ts bakepulver

100 gram grovrevet gulrot, ca 2 middels gulrøtter

Gjerne et knivsodd kajennepepper (kan utelates)

Sett ovnen på 200 grader. Bland egg og cottaage cheese med en stavmikser. Tilsett de resterende ingrediensene og bland godt. Form deigen så i 12 like store boller. Stek i 20 minutter.

Marit Hegle driver bloggen bakeprosjektet.no, hvor hun tipser deg om flere enkle bakeoppskrifter.

- I en travel hverdag med små barn og hund er jeg nødt til å lage lettvint mat på ukedagene. Jeg klarer likevel å sørge for god og næringsrik mat ved å alltid ha gode ferske grønnsaker i kjøleskapet og ved at jeg har planlagt måltidene nøye. Mitt beste tips er å bruke helgen på å forberede uka. Bak opp gode brød og knekkebrød. Lag gjerne en middagsplan for hele uken og handle inn alt du trenger på mandager, da har du alt klart når du kommer hjem fra jobb resten av uken, sier hun.

Hun anbefaler deg å bruke en helg på å lage knenkkebrød. Det holder i ukesvis!

Enkelt hjemmelaget knekkebrød

4 dl havregryn

1 dl solsikkefrø

1 dl linfrø (Gjerne hakkede hvis du får tak i)

1 dl sesamfrø

4 dl grovt rugmel

1 dl gresskarfrø

1 ts salt

7 dl vann

Bland alt det tørre i en bolle. Rør så inn vannet og bland godt. Fordel blandingen jevnt utover to stekebrett med bakepapir. Stek den på varmluft 160 grader, hvor du etter 10 min tar ut brettet og skjærer blandingen i så store biter du ønsker med pizzahjul. Sett de inn i ovnen igjen men bytt da plass på brettene. Stekes videre i 60 minutter. Bytt plass på brettene hvert 20 minutt.

