Caffe Latte, Caffe Mocca, Americano... Vet du forskjellen på de ulike kaffetypene?

Det er en kjent sak at nordmenn er blant verdens mest kaffetørste. For mormor er det kanskje fortsatt kun de sorte dråpene i sin opprinnelige variant som gjelder - men for de yngre kan det være litt av en jungel å tråle rundt i. For hva er egentlig forskjellen på espresso og americano, for ikke å snakke om caffe latte eller caffe au lait?

Her er oversikten som forklarer forskjellen på de mest kjente kaffedrinkene en gang for alle. Vi har tatt utgangspunkt i Nespresso sin kaffeguide, Meny sin kaffeguide og kaffe.no.

Kaffedrikker uten melk

Mange kaffekjennere liker å påpeke at kaffe med melk ikke er ordentlig kaffe. Vi vet ikke om vi kan si oss helt enige i det, men la oss starte med drinkene uten melk i.

Espresso: Vi introduserer klassikeren først. Denne drinken vil du garantert finne på de fleste restauranter og kafeer, og de fleste med en viss kjennskap til å blande kaffe klarer som regel å oppnå et greit resultat. Kort forklart er dette relativt trygge valget en drink som lages ved at vannet med trykk presses gjennom finmalte kaffebønner. Den er sterk på smak, og serveres i en liten kopp.

Espresso con pana: Denne drinken er veldig populær sør i Europa, og fungerer også utmerket til dessert. Det er en vanlig espresso med krem på toppen.

Lungo: Her sendes det dobbelt så mye vann gjennom kaffebønnene som i en espresso.

Americano: En espresso-variant med kokt vann. Det gjør at styrken kan minne om vanlig svart kaffe ispedd espresso smak.

Kaffe med melk

Caffe au lait: NB: Dette er ikke det samme som caffe latte, så vet du det. Begrepet stammer fra fransk, og betyr enkelt og greit kaffe med melk. Selve drikken er en espresso med oppvarmet melk, men blandingsforholdet kan variere. Husk derfor å nevne hvis du hsr noen sterke preferanser.

Cappuccino: Denne drikken finner du på de fleste kafèmenyer. Den består av espresso, varm melk og skummet melk. Som regel blir den servert med kakaodryss på toppen.

Caffe Latte: Navnet stammer fra det italienske ordet latte som betyr melk. Opprinnelsen til caffè latte er kaffe laget på mokkakanne med varm melk.

Skinny latte: Dette er en caffé latte, bare at den lages med skummet melk i stedet.

Latte Macchiato: Latte Macchiato betyr "flekket melk" på italiensk. Den varme melken og det fløyelsmyke melkeskummet forenes med den deilige smaken av kaffe for et delikat og luksuriøst resultat.

Caffè Mocca: Noe for søtmomsen! Den lages av sjokoladesaus, espresso og steamet melk.

