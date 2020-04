Seks fine fjellturer i nærheten av Trondheim

Vassfjellet 710 moh

Vassfjellet er med sine 710 meter over havet trondheimsregionens høyeste fjell. Omkring den langstrakte treløse ryggen er det fine skogområder med myrer, mindre vann, bekker og gamle setervoller. Fint turmål både til fots, på ski eller på sykkel. Dette er en lang fin tur, med mye variert terreng. Det er mye åpent landskap så man har god utsikt til områdene rundt Trondheim.

Geitfjellet, 416 moh

Geitfjellet er et av Bymarkas mange fine utsiktspunkt. Navnet kommer av formen på fjellet som kan minne om en geit. Med sine 416 meter over havet er det noe stigning opp til toppen, men allikevel en enkel tur for de aller fleste. Herfra ser du det meste av Trondheim, og det er flott utsikt mot Selbufjellene og i retning Innherred, mot fjorden og Fosen samt de nordlige delene av Bymarka. Det anbefales å gå ut på pynten nord for hovedtoppen, der er utsikten mot nordlige deler av marka enda bedre.

Jervfjellet 504 moh

Toppen ligger i Malvikmarka sørvest før Jonsvatnet. Dette er den høyeste frittliggende toppen i Malvik kommune med sine 504 moh, og har navnet Trulsen. Toppunktet skal ha fått navnet etter en trollgubbe som holdt til i disse traktene. Trulsen byr på panoramautsikt over hele Trondheimsmarka, særlig i nordvest mot Jonsvatnet, Fosen, Trollheimen, Dovrefjell og Sylan.

Storheia 565 moh

Storheia er et fjell i Bymarka i Trondheim. Med sine 565 meter over havet er det det høyeste punktet i Trondheim kommune. Trondhjems Turistforening har gjort mye klopplegging på denne trasseen, så det er riktig så fint å gå til toppen. Utsikten er spektakulær, og du finner fine resteplasser på vei opp mot toppen.

Gråkallen 552 moh

Nok et herlig fjell i Bymarka i Trondheim, som også er det nest høyestepunktet. Den vanligste veien til toppen er fra Skistua. En annen og artig vei til topps går fra Vintervannet. Turen er ikke blant de lengste og tyngste fjellturene. Gråkallen har en radarkuppel som er en del av Luftforsvarets kontroll- og varsling, som tidligere ble utført fra Luftforsvarets stasjon Gråkallen.

Våttakammen 286 moh

Våttakammen har fått sitt navn etter historisk bruk. Plassen var i flere hundre år en vardeplass der man tente bål for å varsle om eventuelle farer. Et av Bymarkas beste utsiktspunkt med flott utsikt over Ila og Midtbyen. Turen er en av de kortere, og egner seg også for barn.

