Invitert i bryllup i sommer? Slik får du det fineste håret

- Trendene innen styling til bryllup nå er fletter eller krøller, gjerne med pynt i. En enkel frisyre vil alltid se mye mer pyntet ut med hårbånd, smykker eller blomster. I fjor så vi at mange ønsket blomster i håret, mens i år ønsker folk andre ting, som glitrer. Små detaljer i håret som ringer, smykker og hårbånd er virkelig populært. Dette ser vi også på brudene, der det nå er mer populært igjen med tiara og spenner, sier Ellen Støen ved Salong Perlen.

Hun forteller at folk også ofte er usikre på hvilken frisyre som kler kjolen deres, og de blir overrasket når de ser hvordan pynt kan fungere i frisyren uten at det blir for pyntet.

- Hårbånd og smykker med strikk er fint å bruke når man skal ordne håret selv til bryllup. Da kan det være nok å bare krølle håret og pynte det med et bånd. Om man ønsker å sette det opp i nakken kan man enkelt rulle håret inn i båndet og deretter feste med noen få spenner, sier Ellen.

Krøller med tvinnet hår og hestehale

1. Start med å krølle hele håret med en krølltang eller glattetang.

2. Ta deretter litt hår fra venstre sidene og tvinn håret bakover samtidig som du drar litt i det slik at det ikke blir for stramt.

3. Gjør det samme fra andre siden av hodet, og kryss tviningene fra sidene bak og fest med spenner.

4. Tvin enda et stykke hår fra høyre side og fest med spenner på venstre side.

5. Lag en hestehale med håret som henger ned og fest med en strikk. Tvinn noe av håret rundt strikket.

6. Pynt gjerne med en kam som gjør frisyren mer pyntet.

Klassisk frisyre med hårbånd

1. Start med å krølle håret.

2. Tupper håret på toppen med en god tuperingsbørste og gjerne litt volumspray.

3. Del av et parti under kronen (toppen av hodet) og sett bort i klype. Deretter fest et hårbånd med strikk under delen av håret som er delt av. Dette gjøres for at båndet ikke skal vises bak.

4. Slipp ned håret fra klypen.

5. Håret som nå henger ned, skal legges gjennom strikk i nakke. Alt håret som henger ned inn i strikket skal tvinnes fra båndet i nakke. Her kan man ta alt rett bak eller på siden om man ønsker at frisyren skal ha tyngde på én side.

6. Ta håret fra fronten og drar bakover og danderer slik man ønsker inn i knuten med små spenner.

7. Avslutt med å sette inn noen små pyntespenner for å gjøre frisyren ekstra fin.

Enkel frisyre med spenne bak

1. Krøll håret med en krølltang.

2. Dra så i krøllene for å dele de og få den naturlige look.

3. Tupper og bruk en volumspray på kronen for å skape volum.

4. Ta et lite parti hår fra hver side av hodet og tvinn det bakover på begge sider.

5. Feste det tvinnede håret med et lite strikk bak.

6. Vreng håret en gang igjennom strikket slik at hestehalen legger seg finere.

7. Sett på en søt spenne.

8. Ta litt hår som henger ned bak de tvinnede lokkene og snurr rundt tvinningen for å gi mer bevegelse og liv i frisyren.

