Disse digge iskaffe-oppskriftene kan du kjøle deg ned med i sommer

Melkebasert iskaffe med sjokoladesaus og kremdott holder fortsatt koken, men i sommer skal iskaffen boble og krible litt i leggen.

Preben Oosterhof er norgesmester i Coffee in good spirits, en gren innenfor barista- og bartenderkunsten som går ut på å lage drinker basert på kaffe og alkoholholdige drikker. Han forteller om uendelige muligheter med kaffebaserte drinker.

- Her er det bare fantasien som setter grenser. Du bygger opp drinken rundt alkoholen og balanserer den med kaffe, forteller Oosterhof, som også er daglig leder i kafekjeden Dromedar.

USA-inspirert trend

En annen stor trend nå er kaldbrygging av kaffe. Svart kaffe traktes med halvparten av vannmengden over samme mengde isbiter. Dette har bredt over seg i USA og oppover i Europa.

- Jeg synes det er utrolig kult. Den hurtige nedkjølingen gjør kaffen veldig smaksekte og lite bitter. Man kan også gjøre det samme med espressobrygg. Da shaker man varm espresso med isbiter før man for eksempel bruker den som base i ulike kaffedrikker, forteller Oosterhof.

Tilsett bobler!

En enkel og forfriskende måte å bruke basen på er i kombinasjon med boblevann. En forfriskende variant på varme sommerdager.

Lyst til å prøve selv? Oppskriftene til NM-vinneren finner du nedenfor. Og sverger du fortsatt til iskaffe med melk, sjokolade og kremtopp, så har Preben oppskriften på det også.

Espresso tonic

1 dl sterk brygget espressokaffe (Kan lages på bialettikanne, espressomaskin eller 14 g finmalt kaffe brygget på 200 g varmt vann). Det er en fordel hvis kaffen er kjøleskapskald før bruk.

Glass fylt med isbiter

Tonicvann

Hell espresso over isbiter i glass, topp med tonicvann.

Zest gjerne sitron eller appelsin over.

Iskaffe brygget på isbiter

Brygges på f.eks presskanne, kaffetrakter, Kalita eller lignende.

30 g filtermalt kaffe

250 g varmt (kokende)

250 g isbiter i kanne

Brygg kaffe over isbitene og server.

Ismocca

2 dl sterk brygget espressokaffe (Kan lages på bialettikanne, espressomaskin eller 14 g finmalt kaffe brygget på 200 g varmt vann). Det er en fordel hvis kaffen er kjøleskapskald før bruk.

Sjokoladesaus eller 2 ss sjokoladepulver*

Stort glass med isbiter

2 dl melk

*Bytt ut sjokoladesausen/sjokoladepulver med 4 cl Baileys, og du får en deilig iskald ismocca med litt ekstra futt i sommervarmen.

Med sjokoladesaus:

Shake melken i en shaker eller i et syltetøyglass og hell det over isbitene. Hell ønsket mengde sjokoladesaus over og topp med espresso.

Med sjokoladepulver

Hell espresso over isbitene. Shake melken i en shaker eller i et syltetøyglass med sjokoladepulveret og hell det over.

Server med en kremdott om du vil.

Kaffedrink med lime og rom

2 dl kraftig brygget kaffe

Glass toppet med isbiter

En skive lime

2 cl rom

Tonic- eller sodavann

Hell kaffen over isbitene. Tilsett lime og rom og topp med tonic- eller sodavann.

