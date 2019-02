Slik vinner du budrunden

Slik forbereder du deg

- Snakk med rådgiver i bank og ta en skikkelig status på hva man har av muligheter, hvordan man kommer til å leve hvis man kjøper bolig, info om svingninger i markedet og boligrente. Man må oppfylle egenkapitalkravet på 15 %, sier Sigbjørn Vestå, eiendomsmeglerfullmektig og salgsleder for Eiendomsmegler1 på Byåsen.

Når du først har finansieringen klar, må du sette deg inn i informasjonen boligene du ønsker å besøke.

- Kom godt forberedt til visning så du vet hva du kjøper. Lese rapportene takstmannen har skrevet om bad og kjøkken. Da får man et innblikk i leilighetens største risiko. Er det noen større kommentarer her bør dette tas med i den økonomiske avgjørelsen, sier Vestå.

I snitt bruker mange kun fem minutter på å sette seg inn i en salgsoppgaven til boligen de går på visning til.

- Det er bekymringsverdig at man ikke setter seg inn i en 100 siders lang oppgave når man skal bruke flere millioner på en bolig, sier Bjørn Tore Strømmen, daglig leder ved Eie Trondheim.

Et godt råd er også å gjøre seg opp tanker om hvor man vil bo, og hvilken boligtype man er på utkikk etter. Sett deg inn i informasjonen om boligen, og ha god tid til å tenke igjennom alt i forkant. Her kan mange bomme i starten av prosessen.

- Mange leter i områder og blant boligtyper de ikke har mulighet til å kjøpe. Dette kan føre til at man gjør et kjøp som ikke er helt gjennomtenkt fordi man har tapt så mange budrunder og begynner å bli utålmodig. Hvis man leter i forkant og får en oversikt over hva man vil ha, går man ikke like fort lei i budrunden og holder lenger ut i boligjakten, sier Vestå.

Hvilken bolig bør jeg gå for?

- Snu lista på Finn.no opp ned og start boligjakten fra bunn. Ikke se på det som kom ut på markedet for fem minutt siden, men de som ligger i ro. Disse er det mindre konkurranse på, og her kan det ligge gode kjøp. Mange setter spørsmålstegn ved hvorfor boligen på bunn ikke er solgt, men det trenger ikke være noe negativt ved dette. Når boligen har ligget over lenger tid uten å ha blitt solgt tror folk at det er noe galt med den. Man drar ikke på besøk en gang, og kan gå glipp av en god handel. Det er synd, da boligen til og med kan bli billigere fordi folk ikke tørr å fatte interesse. Selger vil som regel skjønne at markedet ikke tilsier prisantydningen, og selgeren kan dermed være moden for å gå inn i dialog om pris, sier Strømmen.

Dette gjør du for å vinne budrunden

- Man skal komme seirenes ut med en pris som er overkommelig og en bolig man ønsker å bo i, sier Vestå.

Dett er Vestå og Strømmens beste råd til hvordan du kan vinne budrunden.

1. Ha finansiering klar. Når det er et aktivt velfungerende marked, som i Trondheim, må man være forbedret med økonomien på plass.

- Når vi vet at 70 % ikke har finansieringen i orden når de starter visningsprosessen er det klart at den som er forberedt kan komme med et bud tidligere. Det er som regel de som stikker av med boligen, og de som byr dagen etter visning. Vi mister alltid noen på veien som ikke har finansieringa klar, sier Strømmen.

2. Gå på visning og kartlegg situasjonen: har det vært mange på visning?

3. Be gjerne om en privatvisning før hovedvisningen. Da har man tid til å være forberedt før andre har mulighet, man får snakke privat og nøyere med megler, og man rekker å ta en beslutning om man skal by. Man får sett igjennom leiligheten i ro og fred og har mer tid.

4. Ta deg godt tid etter visningen og vurder hva du selv syns om boligen og hva du er villig til å gi for den. Legg opp budtaktikken etter dette og ha en tydelig plan.

- Dra hjem, sett deg ned, tenk over hva er du villig å betale for boligen og hold deg til dette etter visning. Da blir man mindre påvirket av følelsen hvis noen andre byr mye eller ingen byr. Det er også mange som er på jobb og skole innimellom budslagene, noe som fører til forhastede avgjørelse som fort kan bli uheldig. Når du allerede har bestemt deg for hva maksbeløpet ditt er, er det lettere å vite når du skal stoppe under press, sier Vestå.

5. Hvis mange er interesserte i boligen vil man ikke invitere alle opp til dans. Er det stor respons bør du gå opp til prisantydning tidlig. Da slår du bort mange andre interesserte. Det er mange som begynner godt under prisantydning med summer selgeren ikke vil selge på. Det man forårsaker da er en invitasjon til andre som vil by høyere. Setter du deg på gjerdet når det er mye respons rundt en bolig gir du andre tid til å få finansiering i orden og flere kan bli interesserte.

6. Er det derimot en bolig med lite respons bør du by noe under prisantydning. Markedet bestemmer verdien! Ved boliger med få interesserte er det lurt å ta en direktedialog med megleren og få til en budprosess med lavere prisantydning. Det er alltid mulighet for å gå i dialog med pris.

- Har det vært en rolig visning bør man vente litt og se an: ta et pust i bakken og kartlegge hvor mange du konkurrerer mot. Det er lettere å få en lavere pris med færre interesserte, sier Vestås.

7. Ikke fortell megler hva som er budsjettet ditt. Man kan gjerne ta i mot mye råd, men når det kommer til budsjett kan det være lett for en megler å utnytte informasjonen og sette det opp mot en annen byder, mener Vestås.

8. Det kan bli billigere med budrunde i fellesferien når andre er opptatt med ferie, men dette varierer fra by til by.

- Juli og desember kan være litt schizofrene måneder. I Trondheim kan det både være helt fantastisk i antall enheter til salgs eller helt rolig, så juli er altså en litt usikker tid. Men i fellesferien kan man slippe konkurranse fra andre som er på ferie, og man kan dermed få en bedre pris, sier Strømmen.

Kravstore studenter

- Se etter leiligheter utenfor sentrum og ikke midt i gryta hvor kampen størst og prisen høyest. Gå ut av sentrumskjernen, sier Strømmen.

For unge er det lurt å kjøpe leilighet med flere soverom hvor man har mulighet til å leie ut til en venn, da det kan hjelpe på den økonomiske belastningen. Slike boligtyper har i tillegg mer stigning i verdi når det mer enn ett soverom, forklarer Strømmen. Samtidig mener han at man ikke skal være for kresen.

- Studentene i dag er kravstore. De skal bo bra, stort, midt i sentrum, og ha i pose og sekk. Dermed ser de ofte etter det dyreste på markedet, men det fins masse objekter på andre kanter av byen som er gode! Med små enkel midler, som maling, møbler og design kan man forandre en bolig dramatisk. Dette kan studentene ha i bakhodet når de kjøper bolig.

Situasjonen i Trondheim

- Boligsituasjonen spesielt i Trondheim i dag er påvirket av at det kommer og drar nye studenter. Periodevis kan det dermed virke vanskelig å komme inn på markedet fordi mange prøver å kjøpe bolig i samme tidsløp, fordi det kommer mange tilflyttende på samme tid og tilbudet blir dermed overkjørt av etterspørsel, sier Vestå.

