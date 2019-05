Her er seks av de fineste turløypene i Trondheim

Store deler av Trondheims befolkning bor nær fine markaområder, og veldig mange har et nært forhold til marka og turopplevelsene herfra. Her er noen av våre favoritter:

Ladestien

Et innlegg delt av @ladestien søndag 18. Juni. 2017 PDT

Ladestien er en av de mest populære tur- og joggeløypene i Trondheim, og turløypen bukter seg sammenhengende over 8 km langs sjøen forbi flere av byens mest besøkte badestrender. Her kan du også ta en pause hos det populære serveringsstedet Ladekaia, eller hos kafeen på Sponhuset i Ringvebukta.

Iladalen tursti

Et innlegg delt av tone honore fiskvik (@tonehonorefiskvik) torsdag 22. Okt.. 2015 PDT

Iladalen tursi starter ved Iladalen Park og strekker seg helt opp til Theisendammen i Bymarka. Første del av turen går langs Ilabekken, og passer fint for barnefamilier med barnevogn. Med sentrumsnær beliggenhet egner den seg godt tilromantiske kveldsturer utover høsten. Stien krongler seg oppover i terrenget, og lar de spaserende lytte til det rolige, meditative bruset av elva. Turstien er også en flott inngangsport til Bymarka, for den som ønsker å starte naturopplevelsen sentrumsnært.

Kent og Sandra lar trønderne flytte treninga til sofakroken Den nye trønderappen lar deg finne den perfekte treneren for deg, og flytter treninga hjem i sofakroken.

Topptur til Storheia

Et innlegg delt av Kjersti Gudmundseth (@kjeksti) søndag 14. Mai. 2017 PDT

Storheia er Bymarkas høyeste punkt. Toppen ligger 565 meter over havet, med et imponerende rundskue. Trondhjems Turistforening har gjort mye klopplegging på denne trasseen, så det er riktig så fint å gå til toppen. I klarvær er det en storslagen og vid utsikt fra toppen: over Byneset og fjorden med Buvika og Orkdals-fjorden, ut mot Trondheimsleia og fjellene på Fosen.

Nidelvstien

Nidelvstien går fra Nedre Leirfoss til Tempe og er omtrent 7,5 km lang. Stien er særlig populær med tanke på sykkelturer og joggeturer. Langs Nidelvstien finnes det flere fiskeplasser, og ved Nedre Leirfoss er det en fiskebrygge som er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Nidelva er en av landets beste lakseelver, og det er stor etterspørsel etter fiskekort her.

Geitfjellet

Et innlegg delt av Lars Erik Skraastad (@larserikphoto) lørdag 10. Okt.. 2015 PDT

Geitfjellet er enda et av Bymarkas fine utsiktspunkt. Navnet kommer av formen på fjellet som kan minne om en geit. Med sine 416 meter over havet er det noe stigning opp til toppen, men allikevel en enkel tur for de aller fleste. Når du kommer opp på toppen har du en fantastisk utsikt utover Trondheim by og Trondheimsfjorden. Det anbefales å gå ut på pynten nord for hovedtoppen, der er utsikten mot nordlige deler av marka enda bedre.

10 effektive øvelser du ikke trenger å gjøre på treningssenter Ikke så interessert i treningssentre? Disse øvelsene gjør du enkelt ute og hjemme. Og helt gratis!

Theisendammen

Et innlegg delt av Heidi Arstad (@minfetehistorie) tirsdag 20. Juni. 2017 PDT

Theisendammen i Bymarka er et populært utfartssted for mange grupper, barnefamilier, ørretfiskere og mosjonister. Et yndet mål for joggere. Rundt dammen går det en tursti som er spesielt godt tilrettelagt for rullestol og barnevogn. Langs stien er det toalett, griller og bålplasser, og også badebrygge på sommerstid.

Denne artikkelen er publisert tidligere hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.