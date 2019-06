Dette krangler vi om i ferien - og slik unngår du det

For mange er sommerferien et av årets høydepunkt. Batteriene skal lades og forventningene om at ting skal være avslappende samtidig som spennende, skal innfris. Er du nyforelsket eller reiser alene, er det mye som skal til for å ødelegge ferien, men har dere vært sammen noen år muligheten for en feriekrangel tilstede.

Krangler tre ganger per dag

Ifølge en tidligere undersøkelse, gjort av det britiske reisebyrået Latedeals, innrømmer 78 prosent av parene å ha hatt minst to store krangler i løpet av en firedagers tur. Hele 62 prosent av parene sier de krangler opp til tre ganger per dag i løpet av ferien på grunn av forventningene de har til ferien.

Alle har sin egen tanke om hva som er den perfekte ferien, og når en diskusjon oppstår kan disse argumentene hete opp til en heftig krangel.

Tips til hvordan man kan unngå krangel på tur:

Ikke planlegg for mye

For mye på planen kan føre til stress, og stress fører til irritasjon. Gjør det virkelig noe om dere ikke rekker å besøk hele familien og alle vennene deres?

Kommuniser

I et hvert forhold er kommunikasjon essensielt. Å bestille en tur til Italia uten å diskutere hva dere ønsker å gjøre der, kan by på problemer. Det kan fort være at den ene ønsker en mer aktiv ferie, mens den andre kun ønsker å slappe av. Snakk med partneren din i forkant av ferien om hva han eller hun ønsker, og hva dine ønsker for ferien er. På den måten vet dere hva begge vil, og muligheten for å innfri begges behov blir enklere.

Prioriter deg selv

Det er først og fremst du som trenger ferie. Mange velger å sette partnerens behov før sine egne, men det er fullt lov å være litt egoistisk. Prioriterer du ikke dine egne behov og, kan det fort gå ut over partneren din - noe du i utgangspunktet ikke ønsket da du satte deg selv i bakerste rekke.

Legg igjen jobben hjemme

Du må ikke svare på den mailen, og du må ikke ta den telefonen. At den ene i forholdet konstant sjekker telefonen blir fort irriterende. Legg fra deg kontrollbehovet, og fokuser på deg og din kjære. Din arbeidsgiver har full forståelse for at du har ferie.

Undersøkelsen gjort av det britiske reisebyrået viser 10 grunner til at par krangler i ferien:

Dette krangler vi om på ferie Menn som kikker på andre damer på stranden eller ved bassenget. Uenighet om hvilke aktiviteter de ønsker å gjøre i ferien. Hvor og hva de skal spise. Mengden alkohol. Kjøring, retningssans og kartlesing. Hva de skal pakke med seg på ferien. Menn som må vente lenge på at kvinnen gjør seg klar. Hvor mye penger de skal bruke. Reisetidspunkt og hvor lang tid de skal beregne på flyplassen. Uenighet om valuta.

Det kommer kanskje ikke som noe overraskelse at menn som kikker på andre damer er den vanligste årsaken til at par krangler på ferie, og heller ikke at irritasjonen over kvinner som bruker for lang tid på badet er like plagsomt på tur som hjemme. Likevel kan det være greit å tenke over disse punktene før avreise, og snakke med din partner om de.

