Vil du bli populær på jobb? Ikke snakk om dette

Enhver arbeidsplass har ulikt arbedismiljø, og selv om enkelte tema har en lavere terskel hos noen, kan det være greit å følge noen enkle retningslinjer for hva man ikke bør snakke om.

Lønn

Ikke prøv å greve deg frem til hva andre får i lønn, eller klag over at du fortjener mer. Har kollegaen din høyere inntekt enn deg kan det være mange grunner til det. Lønn er en personlig greie, og bør tas opp med sjefen eller en fagforening.

Stress

Føler du at du har for mye å gjøre? Ikke klag i plenum. Negativitet smitter, og fører sjelden noe godt med seg. Dessuten er det fåtallet som liker en person som klager. Er det mye å gjøre på jobb, ja, da kan du banne på at du ikke er den eneste med det problemet. Ta det med sjefen din, bedriftshelsetjenesten , HR-avdelingen eller fagforeningen avhengig av problemet.

- Sutring kan bety at du er umoden som person, sier professor i psykologi ved NTNU, Sven Svebak.

Konflikter

Konflikter vil det alltid være, men en viktig grunnregel er å snakke med hverandre, ikke om. Har du et problem med en kollega eller sjef, er den dårligste løsningen å kommentere dette til andre på arbeidsplassen. Dette kan ofte slå tilbake på deg selv. Har du ikke noe formelt med en pågående konflikt - hold deg unna.

- Sagt er sagt, og gjort er gjort, men det er alltid en kontekst. Blir du blandet inn i en konflikt, kan du også bli brukt. Ser du ikke det kan det være du som blir sittende igjen som svarteper. Lær deg at ikke alle mennesker vil deg vel, det gjelder hele livet. Trives du ikke på jobb - kom deg vekk, sier Svebak.

Politikk

Politikk oppleves for mange privat. Det er ikke ulovlig å diskutere politikk på jobben, men det kan skape dårlig stemning. En politisk diskusjon kan fort bli opphetet. Respekter at ulike folk har ulike meninger.

- I prinsippet kan man snakke om alt, men man må passe på at man ikke støter eller diskriminerer noen. Politikk kan være greit å styre unna på arbeidsplassen, sier daglig leder i Fremo bemanning, Hege Svendsen.

Privatliv

Et hvert arbeidsforhold er forskjellig, og man har forskjellige forhold til forskjellige kolleger. Likevel må du ikke vente at noen skal bruke 15 minutter på ditt privatliv. Å dele mye kan føles greit der og da, men senere er du kanskje ikke like komfortabel med at dine kollegaer vet så mye om deg. Unngå de mest private samtaleemnene.

Rolleforståelse

Husk å skille rollene mellom kollega, sjef og venner. Profesjonelle relasjoner er noe annet enn private. Er du venn på fritiden med en kollega, respekter at dere først og fremst er kollegaer på jobb.

