Klesoppbevaringstipsene hjemmet ditt vil elske

Slik oppbevarer du klær og accessories:

1. Sorter etter sesong

Trenger du boblejakka i juni? Eller stilongsen i august? Selvfølgelig ikke! Tenk, så digg det er å vite at klærne som ligger fremme er plagg du faktisk bruker. Pakk derfor bort alt tøy du ikke bruker. Bruker du luftette esker unngår du at de råtner.

2. Små stoffposer

Det er lov å tenke utradisjonelt også når det kommer til klesoppbevaring. Små stoffposer er perfekte til å oppbevare småting som undertøy og sokker i. Heng dem bak døra, på sengegavlen eller på innsiden av skapdøra.

3. Heng opp!

En stumtjener er genialt. Og du, det finnes mange lekre eksemplarer der ute. Best av alt; har du en lampe du ikke bruker lenger? Der har vi løsningen! Bare pass på at lyset er skrudd av.

4. Invester i en hattehylle

Hatter er tilbake i trendbildet, men det er ikke derfor vi digger denne løsningen. Bare tenk, hvor mange så små og praktiske løsninger finnes det der ute? Nettopp...

5. Sett skoene på utstilling

Litt for glad i sko-shopping? No worries - hvorfor skjule disse vakre herlighetene? La favorittene dine stå framme til alles beundring.

6. Vis fram veskene

Apropos forrige punkt - hvem er vel ikke svak for vesker? I stedet for å kaste dem inn i et bortgjemt skap, anbefaler vi å oppbevare dem åpent.





Slik lager du plass:

1. Tenk flere funksjoner

Vi kan ikke få sagt det nok; møbler med flere funksjoner er gull verdt. Puffer, sengegavler, puter og bord med oppbevaringsmulighet, er bare noe av det du kan velge blant. Mange produsenter tilbyr gode løsninger, vi kan blant annet nevne serien Bo Concept som forhandles av Skeidar og den danske produsenten Hay, som du finner i mange nisjebutikker.

2. Ta i bruk veggen

Kanskje er vi nordmenn bortskjemt på plass, vi har nemlig aldri vært flinke til å oppbevare i høyden. Heldigvis trenger vi ikke å se langt for å få inspirasjon, i mange europiske storbyer er oppbevaring i høyden et must. Du finner mange lekre løsninger ved å lese spanske interiørblogger. For, her har vi noe å lære; du en liten gang, kan det bli ganske så trangt hvis du skal gi alle jakkene dine en henger hver. Bygg i høyden med kroker, hyller og knaggrekker. Tenk så deilig å utnytte høyden i stedet for å minske romfølelsen!

3. Lag system - organiser skuffer og skap

Ja, det er lett å blande ulike klestyper i en hektisk hverdag. Derfor anbefaler vi at du lager et system, og at du holder deg til det. Det finnes mange bra og billige løsninger på markedet, for eksempel fra IKEA.

4. Velg like kleshengere

Ikke bare er det estetisk finere, men kleshengere i samme form tar mindre plass fordi de henger tettere inntil hverandre.

5. Ta i bruk all plass

Det er plass under kleshengerne, for eksempel. Her kan du stable esker, sko - ja, det er bare fantasien som setter grenser.

6. Sats på skyvedører

Ja, skyvedørsgarderober koster litt, men de er til gjengjeld superpraktiske. Du beholder tross alt all skapplass uten å ofre gulvplass. Du kan kjøpe dem på standardmål, eller spesialbestille.

7. Bygg ut klesskapet

Får du ikke utnyttet klesskapet optimalt? Bygg det ut med hyller. Lag hyllene i samme farge som skap og vegg for at løsningen skal gli best mulig inn i rommet.





Oppbevaringsløsninger du enkelt lager selv

1. Kvist som knaggrekke

Hvorfor betale i dyre dommer for vakker oppbevaring når du lager de fineste løsningene selv? Gå til nærmeste skog og velg ut den fineste kvisten du finner, og vips, har du en knaggrekke.

2. Ta i bruk magasinene dine

De er vakre, de tar mye plass, og du lurer garantert på hvor du skal gjøre av dem. Hvorfor ikke stable dem oppå hverandre og vise frem ringer og smykker oppå dem?

3. Finn fram gamle glass

Norgesglass er nydelige, og du kan kjøpe dem billig på loppemarked eller i bruktbutikker. De er vår definitive favoritt. Du kan også bruke vanlige syltetøy glass, men fresh dem gjerne opp litt. Glitter, naturelementer eller en ny farge - gjør som du vil. Det koster lite, og er perfekt til oppbevaring av småting.

