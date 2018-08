Sunn middag? Da må du prøve denne gryta

Ellen M.E Lundring er en av Norges mest inspirerende matskribenter, og drev i mange år en av Norges best leste matblogger. Hun har også vært redaktør for magasinet Bake. Nå deler hun raske og supergode oppskrifter med trd.bys lesere.

Tro det eller ei; du trenger ikke være vegeterianer for å bli forelska i denne gryta. Siden porsjonen er raus, får du antakeligvis rester som kan fryses ned og brukes til lunsj dagen derpå.

Varier gjerne grønnsakene og blandingsforholdet mellom dem, og har du grønnsaker som begynner å bli slappe eller må brukes opp, er det bare å slenge dem oppi også.

Grønnsaksgryta er en av Ellens favoritter, og en gjenganger hjemme hos henne. Hun blogger på kakebloggen.com , og er på Instagram under navnet: @kakefabrikken. Foto: Privat

Grønn glede

(ca. 6 porsjoner)

Dette trenger du:

I løk

3 gulrøtter

2 fedd hvitløk

1 ts revet fersk ingefær

1 grønn chili

3 stilker selleri

1 liten fennikel

½ purreløk

10 soltørkede tomater

2 ss tomatpuré

2 bokser (800 g) hermetiske tomater

3 esker (ca 800 g) sorte bønner

2-3 dl vann

Smak til med salt og pepper, sukker og cayennepepper

Bladpersille

Dette gjør du:

Stek løk og gulrot på medium varme til løken blir myk og blank. Tilsett hvitløk, ingefær og grønn chili mot slutten av steketiden. Tilsett deretter selleri, fennikel, purreløk og soltørkede tomater. La det surre med i ca 2 minutter. Tilsett tomatpuré og fres ytterligere et lite minutt. Tilsett hermetiske tomater og vann. Skyll av bønnene under rennende vann og ha oppi gryta. La gryta putre i ca 5 minutter. Smak til med salt og pepper, sukker og cayennepepper. Vend inn finhakket bladpersille på slutten av koketiden. Denne gryten bruker jeg å servere med potet/søtpotetmos.

