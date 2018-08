Blakk? Slik sparer du penger på lunsjen

Vekkerklokka ringer. Skolen kaller og økonomien er på bun Du må lage en matpakke, men svett gulost og uttørket skinke frister lite. Du velger kanskje heller å bruke de siste pengene du har på deilig varm mat i kantina.

På studentbudsjett lønner det seg å smøre matpakka hjemme, så fortvil ikke. Vi har samlet et knippe tips og triks slik at du kan spare penger.

#1: Lag litt ekstra middag dagen før, så spiser du middagsrester til lunsj dagen derpå.

#2: Mye av restematen fra dagen før kan brukes i tortillalefser eller lomper. Miks det sammen med litt salat – det smaker kjempegodt.

#3: Piff opp lunsjen med litt frukt og grønt. Du kan handle inn frukt og grønt for en uke, til prisen av en Grandiosa. Sjekk gjerne priser på ulike butikker, og husk å bruke butikkenes lojalitetsprogrammer for å få best mulig pris.

#4: Lite å gjøre en dag? Lag noen pizzasnurrer og frys ned, så har du alltid lunsj lett tilgjengelig.

#5: Bruk grove kornprodukter i matpakken, så langt det lar seg gjøre. Du holder deg mett mye lengre enn på fiberfattige produkt.

#6: Bak brød og rundstykker selv. Her er det absolutt penger å spare!

#7: Velg vann som tørstedrikk, i stedet for juice og saft.

#8: Ta med deg pulverkaffe eller teposer, så slipper du handle dette i kantina.

#9: Pakk maten i plastikk og oppbevar i kjøleskapet. Matboks er også et godt alternativ, men den må være helt ren.

Denne artikkelen ble først delt i januar 2017, men deles på ny til glede for våre nye lesere.