Går du ofte i høye hæler? Da bør du være obs på dette

Hos Stavanger Legevakt oppleves det stadig skader som følge av høye hæler.

– Hold deg lavt i terrenget, lyder oppfordringen fra Eva Rognøy, fagansvarlig sykepleier.

De teller ikke opp hvor mange som kommer med skader som følger av høye sko, men hun sier at det, i kombinasjon med alkohol, gjør at flere får skader i bena.

– Vi får inn pasienter som har forstuet foten, tråkket over, og fått båndskader, sier Rognøy.

I tillegg får de inn noen få som har brukket bena på byen. Hun anbefaler folk å gå i flate sko som en kan danse i, og ikke "sittesko" som hun kaller de høye hælene.

Ingen gladnyhet

I 2015 publiserte tidsskriftet Foot and ancle surgery en artikkel som viste at høye hæler ikke gir skjev stortå, som det tidligere har vært mye snakk om.

Flere medier kastet seg over saken med titler som at en nå kan gå i høyhælte sko.

Det de ikke skrev, var at undersøkelsen også viste at de som gikk på høye hæler fikk mer smerter, hornhud, og fettvevssvinn som følge av at belastningen havner feil sted.

Dette er et område fotterapeut Hege Kaaløy er ekspert på, og sier at mange kommer til henne med skader som følge av for høye og spisse sko.

Hudproblemer

– 90 prosent av kroppsvekten blir lagt på hælen, og resten på tærne. Min oppfatning er at når vekten forskyves til tærne med en høy hæl, opplever mange hudproblematikk, fettvevssvinn, torner, og neglproblemer, sier Kaaløy som driver Stavanger Fotklinikk.

Hun behandler ofte tånegler som har begynt å gro inn i huden. Det kommer ofte av at folk har gått med for høye sko, gjerne med en spiss tupp som har gjort at neglene ikke får plass til å gro normalt, og går inn i huden i stede for.

Det kan igjen føre til infeksjoner.

Hjelp til gode hverdagssko

Kanskje en av de viktigste tingene folk gjør feil når de kjøper hverdagssko, er å ikke kjøpe sko som passer.

Fotterapeuten sitt tips er for det første å ta ut sålen, plassere den under foten, og se om den ligner fasongen til foten.

På tåen skal sålen gå litt forbi foten slik at tærne har nok plass. Over foten skal det være litt plass slik at foten får sin naturlige fjæring.

Sko med lisser kan være nyttig slik at en selv kan justere hvor mye plass foten får.

– Min datter ville ha Converse, som jeg mener ikke er gode for foten. Da lagde jeg en såle hun kunne ha i skoen slik at de ble litt bedre på foten, sier Kaaløy.

Hun sier det kan være en reserveløsning om skoene ikke har den beste dempingen. Hun sier likevel at det alltid er lurt å bytte mellom ulike par sko slik at foten ikke blir låst til en fasong.

Tips til å overleve kvelden

Kaaløy mener at en bør velge gode sko til daglig, så kan en heller pynte seg til festen, og gå med høyhælte sko en stund.

– Jeg ville aldri gått rundt i høye hæler på brosteinen i Stavanger. Ta med et ekstra par som du kan bruke fra og til festen, sier hun.

– Ta skoene av en stund, du trenger ikke sprade rundt i dem hele kvelden, sier Kaaløy.

Og skal du først ha høye sko, anbefaler hun en bredere hæl, slik at du får bedre balanse, og kan unngå eventuelle overtråkk.

– Ta vare på føttene, de er vår grunnmur og vi kommer ingen vei uten, avslutter fotterapeuten.

Saken er opprinnelig fra 2016, men vi publiserer den på nytt ettersom den fortsatt kan være aktuell for mange.