Plaggene du bør styre unna om du vil ha noe som holder

Gått på noen bomkjøp som blir ødelagt etter én tur gjennom vaskemaskinen?

Hvordan vet en egentlig om plagget varer?

Vi tok med stylist Lene Gravdal på en tur i noen butikker i Stavanger sentrum for å studere kvaliteten.

Resultatet var at en faktisk kan få grei kvalitet til en billig penge om en leter litt, men turen viste også at en må være på vakt for å unngå å bli lurt!

Styr unna akryl

Vi starter hos Selected. Det første Gravdal får øye på, er en grå ullgenser. Den er laget av blant annet ull og nylon.

– Denne ser ganske grei ut. Nylonet gjør den slitesterk.

Hadde det derimot vært akryl i ullplagget, da ville Gravdal unngått den.

– Akryl er helt syntetisk og gjør at plagget får nupper og det blir klamt å gå med, sier hun.

Hun studerer en hvit jakke, som hun raskt konkluderer med at hun aldri ville kjøpt.

– Ja, jeg kjente det var noe. Denne er 50 prosent bomull og 50 prosent akryl. Denne vil bli nuppete etter vask.

Også en genser som er laget av 65 prosent polyester og resterende av viskose tror hun folk bør holde seg borte fra. Plagget vil ikke se fint ut etter vask.

Klær og miljø

Gravdal unngår syntetiske plagg både på grunn av kvaliteten, men også fordi det regnes som lite miljøvennlig.

Produksjon og bruk av klær utgir rundt 3 prosent av globalt CO2-utslipp i følge Forskningsrådet.

– Men syntetiske ytterplagg vasker en ikke så ofte, så da har det ikke så mye å si, forteller hun.

Hun er opptatt av miljøet, og tar et eksempel fra Gina Tricot der de har blitt mer bevisst. Her finner vi flere plagg som er merket "Organic cotton".

– Det er 100 prosent økologisk bomull, som vil si at det er økologisk dyrket, men mer enn det vet vi ikke, sier Gravdal.

Merkelappen opplyser også om at en bør vaske klærne mindre og i kaldt vann for å spare miljøet.

Når skal en klage?

Et av plaggene som selges på Gina Tricot er laget av 100 prosent viskose. Det betyr også at det er en fare for at plagget kan krympe. Noen plagg er merket med at de kan krympe 5 eller 10 prosent, men ikke denne skjorta.

Derimot står det på alle plagg hvordan de bør vaskes.

– Denne står det 40 grader på, da skal det gå greit.

Inneholder plaggene mye viskose bør en kanskje kjøpe klærne litt større enn vanlig. Gravdal råder folk om spesielt å tenke over t-skjorter som krymper, da de kan fort bli magetopper. Med gensere går det ofte litt bedre.

– Når tenker du en kan klage over et plagg som har krympet?

– Jeg vet ikke hvor lett det er å bevise om du har vasket det etter henvisningene, sier Gravdal.

Hun føler selv det er lettere å klage på klær om en har betalt en del for dem, men tror nok at kunder kunne vært flinkere om klærne ikke holder mål. Gravdal tror butikkene tar i mot klær som ikke holder på kvaliteten.

Dette bør du kjøpe

Gravdal mener det ikke er bra om en ser på klær som forbruksvare og kaster etter lite bruk. Hun tror det derfor blir viktig å være opptatt av kvalitet på klærne før en kjøper dem. Selv spør hun seg selv om hun tror hun vil bruke plagget 30 ganger før hun kjøper det.

Det tror hun vil gjøre forbrukerne mer bevisste, og en unngår bomkjøp.

– En får en enklere garderobe, bedre økonomisk og bidrar til miljøet.

Etter å ha studert en del av klærne på markedet, oppsummerer Gravdal slik:

– Se etter naturstoffer som bomull, økologisk ull, lin og silke.

Sterke farger kan være vanskelig da de kan miste fargen i vask. Kjøper en dongeri står det noen ganger at de kan farge av, gjør det det, bør en tenke over om en vil ha den om den blir litt lysere.

– Egentlig vasker vi dongeri for ofte og feil. De skal heller luftes og vrenges i vask, sier stylisten.

Forbrukerrådets råd

– Får dere mange klager på klær?

– Det hender fra tid til annen, men det er ikke kjempestore mengder fordi vi lever i et samfunn i dag der vi ikke har så store forventninger til klær, sier regiondirektør i Forbrukerrådet Rogaland, Edith Kristin Nøkling.

– Hvor lenge bør klær holde?

– Det er vanskelig å gi et generelt svar på. Pris har ikke alltid sammenheng med hvilke forventninger du bør ha. Etter forbrukerkjøpsloven heter det at en vare har mangel når du får noe som er dårligere enn du har grunn til å tro når du kjøper den, forklarer Nøkling.

Hun tar et eksempel fra sin egen garderobe:

– Jeg kjøpte meg en bluse i knalltynn silke som ikke kan vaskes, som jeg vet at tåler lite. Dyr var den også. Så har jeg andre bluser som jeg vasker om og om igjen. Det kommer helt an på hvilke materiale det er, sier hun.

Nøkling kan derfor være enig med stylisten om at en må sjekke litt ekstra før en kjøper klær.

Det som står på klærne, i tillegg til det de butikkansatte opplyser bør tas med i en vurdering før en handler. Blir det lovet slitesterke klær, kan du da forvente det også.

Hennes generelle råd er å se på hva klærne lover at de skal tåle, ta vare på kvitteringen og klag så snart du oppdager det, slik at det ikke går for lang tid.

