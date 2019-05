Trodde du at du kan vaske deg ut av leieboligen enkelt? - Generelt kan ikke yngre folk vaske, ifølge utleiemegleren

- Når man flytter ut av en leid bolig, er det stort sett alltid uenighet rundt dårlig og mangelfull utvask, sier Nikolaos Farmakis.

Han er kommunikasjonssjef i Utleiemegleren, som inspiserer rundt 5000 utvasker hvert år rundt om i landet.

Nå når sommeren nærmer seg, er for eksempel mange unge studenter i ferd med å flytte ut, og dessverre vil noen av dem måtte gjøre utvasken om igjen.

Disse seks tipsene må du huske i sommerjobben Her er en viktig sjekkliste du bør merke deg, før du begynner i sommerjobb.

Snakk med besteforeldre

- Generelt sett så kan ikke yngre folk vaske. Mitt råd er å snakke med foreldre eller besteforeldre, for å få lært det skikkelig, sier Farmakis.

Her er hans råd til en skikkelig utvask av hybelen/kollektivet/leiligheten:

Generelt: - Alle flater skal være vasket, alle skap og skuffer skal åpnes og vaskes innvendig, også på toppen av skap. Stikkontakter og lister skal vaskes, og gulv skal skrubbes. Tak skal man være forsiktig med å vaske, her er det lurt å høre med utleier hva som er ønskelig. Det er en krevende oppgave.

- Alle flater skal være vasket, alle skap og skuffer skal åpnes og vaskes innvendig, også på toppen av skap. Stikkontakter og lister skal vaskes, og gulv skal skrubbes. Tak skal man være forsiktig med å vaske, her er det lurt å høre med utleier hva som er ønskelig. Det er en krevende oppgave. Bad: - Sluket skal være renset og tømt og alle kroker og detaljer rundt rør skal være vasket og rengjort. Man skal aktivt ha prøvd å fjerne eventuelt belegg og såperester. Speil og vinduer skal være nypusset.

- Sluket skal være renset og tømt og alle kroker og detaljer rundt rør skal være vasket og rengjort. Man skal aktivt ha prøvd å fjerne eventuelt belegg og såperester. Speil og vinduer skal være nypusset. Kjøkken: - Det vanskeligste rommet å rengjøre. Sett av ekstra god tid og kjøp inn godt med vaskemidler. Alle skuffer og skap vaskes ekstra godt for å få bort alt fett. Absolutt alt av søppel og matrester fjernes, og alt av dekketøy som ikke tilhører utleier fjernes.

- Det vanskeligste rommet å rengjøre. Sett av ekstra god tid og kjøp inn godt med vaskemidler. Alle skuffer og skap vaskes ekstra godt for å få bort alt fett. Absolutt alt av søppel og matrester fjernes, og alt av dekketøy som ikke tilhører utleier fjernes. Komfyren skal renses og skrubbes. Søk gjerne på nettet etter metoder, eller snakk med rengjøringsfirma for å få råd.

skal renses og skrubbes. Søk gjerne på nettet etter metoder, eller snakk med rengjøringsfirma for å få råd. Kjøkkenviften skal tas fra hverandre, filteret vaskes og fett fjernes.

skal tas fra hverandre, filteret vaskes og fett fjernes. Kjøleskap og fryser skal tømmes, vaskes og avises.

og fryser skal tømmes, vaskes og avises. Tepper skal støvsuges og bankes, møbler og puter bankes og støvsuges.

skal støvsuges og bankes, møbler og puter bankes og støvsuges. Uteområde: - Hvis man har brukt uteområdet rydder man opp etter seg. Klipp plenen hvis du har, men man trenger ikke ligge på kne og luke.

- Hvis man har brukt uteområdet rydder man opp etter seg. Klipp plenen hvis du har, men man trenger ikke ligge på kne og luke. TIL SIST: Gå over alt én ekstra gang.

Hallgeir Kvadsheim: - Slik unngår du luksusfellen som student Vi har pratet med Hallgeir Kvadsheim som gir oss sine beste tips for å overleve økonomisk som student.

Kan holde tilbake depositum

Og hva kan så konsekvensene være hvis man ikke har ryddet skikkelig etter seg?

- Sanksjonsmulighetene er begrensede. Har man et ordnet leieforhold har man depositum, og da må begge parter være enige før dette frigis. Å holde tilbake depositum er den mest aktuelle måten å sanksjonere på. Det er viktig at man løser dette med å vaske skikkelig første gangen, da slipper man mye trøbbel, sier Farmakis.

- Sett av to dager

Man skal ha mulighet til å vaske om igjen hvis utleier ikke er fornøyd.

- Og da må utleier være konkret på hva som ikke var godt nok. Det er viktig at man setter av nok tid til å ta en skikkelig vask, mange blir nok overrasket over hvor lang tid det tar. Sett av to dager, en til vasking og en til finpuss, så slipper det å bli kaos, sier Farmakis.

Denne saken er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.