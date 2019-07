Du blir mest solbrent når du ikke soler deg

Nordmenn reiser ofte til syden for å slikke sol som er sterkere enn i Norge, men likevel får vi mest UV-stråling her i Norge.

– Her hjemme blir folk faktisk oftere solbrent når de ikke er ute for å sole seg, men kanskje bare skal jobbe litt i hagen eller dra en tur på fjorden, sier forsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern til forskning.no.

Ifølge rapporten hun og kollegaer står for, er vi mye ute om våren, sommeren og høsten, samme tid som UV-strålingen fra sola er sterkest.

– Unge får de høyeste stråledosene fordi de soler seg mer enn befolkningen ellers, både ute og i solarium. De reiser også oftere på sydenferie, sier forsker Nilsen.

Risikioen for å bli brent er større i syden, men likevel blir vi oftere solbrent i Norge.

– Forklaringen på det er at vi er blitt flinkere til å ta hensyn til den sterke sola i sydlige strøk. Nesten alle bruker solkrem i Syden, men hjemme ser det ut til av vi glemmer at sola faktisk er sterk nok til at vi også kan bli solbrente her, sier forskeren.

Den mest skadelige konsekvensen av for mye soling er økt risiko for hudkreft, inklusive føflekkreft.

