Dette påvirker når du har sex for første gang

Ifølge forskere fra Cambridge University, spiller genene også en rolle, skriver independent.co.uk.

I en studie med over 380 000 deltakere, har forskerne identifisert gener som bestemmer når puberteten inntreffer, når man skal få barn og når vi mister jomfrudommen.

De analyserte genene til 59 357 menn og 66 310 kvinner mellom 40 til 69 år. Forskeren fant 38 genvarianter som er tilknyttet alderen til da man debuterer seksuelt.

- Alderen for når man mister jomfrudommen påvirkes selvsagt også av sosiale faktorer som familiehistorie og press, men også av gener, sier lederen for forskningen, Dr. John Perry til independent.co.uk.

Det er ikke kun enkeltgener som påvirker når du hopper til sengs, men heller noen genetiske trekk. Som for eksempel det å være impulsiv eller at man ofte tar sjanser, er det mer sannsynlig at du har sex for første gang ved en lavere alder.

