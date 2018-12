Sju geniale julegavetips som faktisk gir mening

Julegaver er vanskelig. Enten så treffer man blink, eller så ender man opp med å kjøpe noe som havner i en skuff. Vi har funnet syv gode julegavetips som garantert ikke havner i en skuff.

Bonusen er at du er nærmeste garantert for at du gleder mottakeren. Og det er jo hele poenget, er det ikke? Her er en liste over syv ting du kan gi bort til noen, som faktisk gir mer mening enn en dobbeltpakning med tennissokker.

Ikke helt der ennå? Her er ti ting som får deg i julestemning! Frykt ikke, her er noen av de beste triksene for å få julestemningen på plass, før ribba plutselig står på bordet julekvelden.

1. Bli fadder

Hjelp et barn i nød. Her finnes det flere alternativer, som blant annet Plan. For en liten sum hver måned, eller en engangssum du selv velger, kan du gi bort nødvendige ting som mat, skolegang eller rent vann. Andre organisasjoner har også småting du kan kjøpe for å gi vekk, som gir hele summen til et veldedig formål. Hvem sier at man egentlig må kjenne personen man gir en gave til?

2. Gi gaver til de som aldri får

Flere lokale og internasjonale organisasjoner samler inn penger og gaver til noen som aldri får noen gaver under juletreet. Hvorfor ikke bidra? Eller kanskje kjenner du noen som ikke har familie eller mange venner? Gi en oppmerksomhet til noen som aldri ellers får det. Det gleder garantert mer enn å gi noe til noen som har 40 gaver klar på julaften.

7 julegaver du ikke vil ha under treet Ønsker du deg gavekort på McDonalds eller en deilig konfekteske i år? Ikke? Det var det vi trodde.

3. Gjør en god gjerning til noen som trenger det

Har du selv lite penger, men ønsker å gjøre noe fint for andre? Det finnes uendelige muligheter! Tilby deg å vaske huset til noen som ikke klarer selv, tilby barnepass til stressede foreldre som trenger alenetid, tilby å hjelpe til med ett eller annet til den gamle naboen. Ingenting gleder så mye som folk som bryr seg!

4. Gi bort deg selv på julaften

Du kan kanskje ikke pakke deg selv inn med julepapir og pakkebånd, men det betyr ikke at du ikke kan gi deg selv i gave til noen som trenger det. I Trondheim, og de fleste andre byer, kan du stille deg selv til disposisjon på julaften ved å hjelpe til for felles feiringer til folk som ikke har råd eller mulighet til å feire jul hjemme. Kanskje har de ikke et hjem engang? Bruk noen timer av dagen din, og du skaper nok glede for utrolig mange på den verste dagen i året å være alene på.

Non Stop-krig: Butikkene dumper prisene i kamp om julekundene Butikkjedene melder om beinhard konkurranse på prisen på Non Stop og en rekke andre varer som er populære inn mot jul.

5. Inviter noen som ikke har noen

Du har mest sannsynlig et hjem, og du har mest sannsynlig muligheten å feire jul. Men det er det dessverre mange som ikke har. Inviter noen til deg! Mange organiserer dette, blant annet på Facebook og gjennom organisasjoner, men kanskje vet du av noen? Tenk på han eller hun som tigger penger utenfor nærbutikken din. Ta mot til deg, og spør. Kanskje alt vedkommende vil er å dele et godt måltid på julaften, eller en annen dag i jula.

6. Kjøp noe av noen som trenger pengene

Kjøp Sorgenfri, Folk er Folk eller et annet magasin som går til folk som ikke ellers kan tjene penger. Kjøp flere og gi i julegave til familie og venner, det er jo tross alt mye godt lesestoff.

7. Vær der

Det høres banalt ut, men noen av de fineste julegavene man kan gi til både kjente og ukjente er å være der. Så skru av telefonen og legg ned Snapchat, Instagram og Facebook for en stakket stund. Lytt, snakk og smil til menneskene rundt deg, det er den fineste gaven du kan gi.

Disse julekalenderne vises på TV i år Lurer du på hvilke julekalendere som går på TV i år? Look no further.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.