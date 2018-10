Disse oppskriftene er både enkle, og koster nesten ingenting

1. Pestopasta med kyllingkjøttdeig



Du får et helt greit glass med pesto for under 20 kroner, og kjøper du en stor pose med fullkornspasta trenger ikke det koste skjorta heller. Og kyllingkjøttdeig er billig!

Kok opp pastaen og stek kyllingkjøttdeigen. Krydre gjerne med salt og pepper og kanskje en liten klype chilipulver. Trekk av vannet fra pastaen og hell i kyllingkjøttdeigen. Tilsett cirka 4 spiseskjeer med pesto og rør rundt. Vil du ha litt mer veske rundt retten kan du tilsette litt olivenolje. Kjempekjapt, sunt og billig!

Du trenger:

Kyllingkjøttdeig

Fullkornspasta

Et glass med pesto

Eventuelt olivenolje

2. Meksikansk magi

Mmm, denne retten er digg og passer til helgekosen. Du trenger tortilla-lefser og noe fyll av eget ønske. Vi anbefaler bønner, kjøttdeig, papirka og mais. Her kan du putte inn hva du ønsker!

For hver porsjon trenger du to tortilla-lefser som du varmer i en stekepanne med olivenolje. Dette går raskt, så følg med! Når lefsene har blitt gylne og sprøe, er de klare. Før du tar de av pannen drysser du over litt ost på en av sidene. Legg en lefse på en tallerken og legg på fyllet og litt tacosaus om du ønske. Legg den andre lefsen over og del herligheten i fire biter. Nam!

Du trenger:

Tortilla-lefse

Litt ost

Bønner

Olivenolje

Valgfrie grønnsaker

Eventuelt kjøttdeig

3. Torske-tostada

Mens vi er i det meksikanske hjørnet kommer vi ikke unna torske-tostada. Torsk kan du kjøpe veldig billig i frosne blokker, så dette trenger ikke koste mye, og med litt kål og gulrot blir det hele en sunn affære.

Putt en tortilla-lefse i ovnen til den er crispy. Stek torsk på panna med litt salt og pepper og skjær opp fine strimler av hodekål og rasp en gulrot. Torsken og grønnsakene har du oppå den sprø lefsen og det hele topper du med saften fra en lime og en liten dæsj med lettrømme eller creme fraiche. Nydelig!

Du trenger:

Torsk

Tortilla-lefse

Lime

Hodekål

Gulrot

Eventuelt lettrømme eller creme fraiche.

4. Hjemmelaget tomatsuppe

Det høres kanskje komplisert ut, men det er virkelig enkelt å lage en god tomatsuppe selv! Ikke overraskende trenger du altså tomater, men hermetiserte fungerer perfekt til formålet. Finhakk en løk og to fedd hvitløk og stek på lett varme i en kasserolle med noen spiseskjeer olivenolje.

Tilsett to bokser skinnfri hermetiserte tomater og et par spiseskjeer med tomatpuré. Ha i salt og pepper og chili om du vil ha litt futt i. Kok opp, mos med stavmikser og middagen er servert. Passer veldig godt med litt makaroni og egg i!

Du trenger:

Hermetiserte tomater

Tomatpure

Olivenolje

Løk

Hvitløk

Eventuelt makaroni

Eventuelt egg

5. Kremet tunfiskpasta

Liker du tunfisk (som er grisebillig!) har du mange gode retter du kan nyte. Kremet tunfiskpasta er veldig godt og krever utrolig lite tid og penger. Kok opp fullkornspasta og trekk av vannet. Bland en boks med tunfisk med en halv boks rømme eller creme fraiche. Tilsett litt pepper og salt og ha noen cherrytomater og litt spinat. Lettvint og godt!

Du trenger:

Tunfisk på boks

Fullkornspasta

Lettrømme eller creme fraiche

Cherrytomat

Spinat

6. Stekt ris med egg

Denne middagsretten er litt som taco, putt i det du liker. Kok opp ris og hell av vannet. Fres litt gulrot, mais, løk og paprika i en stekepanne med litt olivenolje. Når grønnsakene har fått litt farge kaster du risen i stekepanna og tilsetter to egg. Når eggene er ferdige er herligheten klar til å nytes! Krydre etter eget ønske. Enklere blir det ikke!

Du trenger:

Ris, gjerne fullkorn

Egg

Gulrot

Mais

Paprika

Eventuelt skinkebiter eller reker

7. Ravioli-lasagne

Verdens enkleste lasagne som smaker utrolig godt! Flott deg med en pakke fersk ravioli (koster gjerne rundt 30 kroner) og tilsett en boks med finhakkede tomater.

Krydre etter eget ønske og legg ost på toppen. Kanskje ikke den sunneste på lista, så passer til helgemiddagen. 15 minutter i ovnen og middagen er servert.

Du trenger:

Ravioli

Hermetiserte finhakkede tomater

Revet ost

Bon apetit!

Denne saken ble først publisert i oktober 2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.