– I sommer er det mange som skal på festival for aller første gang, og de fleste av oss har ikke vært på festival siden 2019, heter det fra Norske Kulturarrangører, som har fått med seg Tons of Rock, Kadetten, NEON, Findings, Vinjerock, PiPfest, Ticketmaster og Live Nation om kampanjen.

Man minner også om Konsertvettreglene, som ble lansert for første gang i 2008 og skal bidra til å gi publikum en best mulig konsertopplevelse gjennom ti enkle råd – fritt etter fjellvettreglene.

De viser blant annet til sikkerhetsmessige aspekter ved et arrangement, hvordan man kan gjøre en innsats for klima og miljø, og tar generelt for seg hvordan ta vare på hverandre og seg selv når man går på konsert.

– Vi oppfordrer alle konsertarrangører til å ta Konsertvettreglene i bruk for å opplyse eget publikum og bidra til å skape trygge arrangementer, heter det fra daglig leder Tone Østerdal i Norske Kulturarrangører, som organiserer 466 festivaler, spillesteder, kulturhus, klubber, promotører og studentsamfunn.