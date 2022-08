«Tenet» er i sin femte uke sett av 133 789 publikummere. 10 445 besøkende tok turen denne helgen.

Den romantiske filmen «After We Collided» legger seg på andreplass etter helgen, med et besøk på 9 416 publikummere. Her er det totalt besøket nå oppe i 45 079.

På tredjeplass følger en nykommer, den norske «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret» som allerede kan skilte med et totalt besøk på 16 136 besøk. Fjerdeplassen er det en annen norsk film som tar, nemlig komedien «Dianas bryllup». Her løste 4 909 billett – og filmen har hatt et besøk på 19 155 siden premieren 11. september.

En ukrainsk familiefilm, «Alva og Regnbuedragen», ble den sjette best besøkte filmen denne helgen, mens den norske familiefilmen «Tottori. Sommeren vi var alene» følger på sjuendeplass. Den er nå sett av totalt 45 204 publikummere.

Topp ti avsluttes etter helgen av den amerikanske skrekkfilmen «The Wretched», den norske dokumentaren «Kunstneren og tyven» og Gerard Butler-actiondramaet «Greenland» – på niendeplass. På tiendeplass dukker «David Copperfields personlige historie» opp, en britisk film som ifølge Filmweb gir oss en frisk og morsom vri på Charles Dickens klassiker.