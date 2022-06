Og derfor har appen som nesten har monopol på sjekkemarkedet, lagt bedre til rette for det velfungerende sjekketrikset.

Dyr, og spesielt hunder, er en stor interesse på Tinder.

Globalt har 10 prosent av medlemmene «dog lover» som en hovedinteresse på profilen sin, melder Tinder selv.

Ifølge Tinder får du også fem prosent flere matcher om en lodden venn er inkludert på profilbildet.

Får flere matcher

– Hunder er så høyt elsket blant de som dater at hele 9 av 10 har avslørt at det er avgjørende at hunden deres liker den de dater, sier Anne Finstadsveen i kommunikasjonsbyrået Släger på vegne av Tinder.

Kunne denne firbente krabaten hjulpet deg med å sveipe til høyre? Foto: Lien, Kyrre

Hun forteller at Tinder nå lanserer en egen funksjon i Explore-fanen i appen, kalt «Animal Parent».

Her vil brukere visstnok kunne finne og matche med andre som er spesielt opptatt av dyr.

Fem tips for dating med hund

I denne sammenheng har Tinder samlet sine fem beste tips for en vellykket dating med hund.

Her er de: