Sebastian (25) og Carl (25) satser på noe utenom det vanlige

– Vi ønsker å gjøre kunstig intelligens tilgjengelig for allmennheten og ufarliggjøre det, forteller Sebastian Halkjelsvik Aabel (25) til KRSby.

Kristiansanderne Sebastian Halkjelsvik Aabel (25) og Carl Fredrik Engedal (25) startet bedriften AI Partner i fjor sammen med sistnevntes søskenbarn Elliot Eslander (25) som jobber som dataingeniør i Stockholm.

Bedriften spesialiserer seg primært på konsulentvirksomhet for små- og mellomstore bedrifter som trenger hjelp til å effektivisere jobbhverdagen ved hjelp av ulike programvarer innenfor kunstig intelligens, også kjent som AI – Artificial intelligence.

Hittil har trekløveret hjulpet fire bedrifter innenfor felt som byggebransjen, veldedige organisasjoner og petroleumsvirksomhet.

– Vil satse hundre prosent

Sebastian Halkjelsvik Aabel (25) og Carl Fredrik Engedal (25) på sistnevntes hjemmekontor på Søm.

Gjennom nettsiden deres har AI Partner bygget opp en av Europas største online-databaser for AI-programvarer og tjenester på markedet. Med denne basen i bakhånd kan de unge gründerne se på ulike bedrifters behov og deretter veilede dem om hvilke programvarer og løsninger som kan effektivisere deres jobbhverdag.

Halkjelsvik Aabel trekker fram et konkret eksempel hvor AI kan benyttes:

– Hvis et firma for eksempel bruker for mye tid på regnskap, har vi flere AI-regnskapsprogramvarer i databasen vår som kan hjelpe. Da kan vi lære dem hvordan det fungerer.

I skrivende stund jobber han som barnehagepedagog, mens Engedal fullfører økonomiutdannelsen på UiA. Det blir altså mye jobbing på kveldstid for å satse på AI-bedriften. Det langsiktige målet er at alle tre kan holde på med lidenskapen på fulltid.

– Hvis vi får nok inntekt til at vi kan ha lønninger er vi innstilt på å satse på dette hundre prosent framover. Per dags dato har vi inntekter, men vi putter det inn i firmaet. Men vi ser en positiv økning, sier Engedal.

– Vi jobber enda med å få det store gjennombruddet, men vi har et tydelig mål om å bygge opp firmaet slik at vi kan drive med dette på fulltid, legger Halkjelsvik Aabel til.

FAKTA: KUNSTIG INTELLIGENS (AI) Kunstig intelligens er ofte kjent under begrepet AI – den engelske forkortelsen for artificial intelligence. AI finnes i alt fra smarttelefoner til vaskemaskiner, selvkjørende biler, datamaskiner, regnskapsprogrammer, kalkulatorer og mye mer. Det finnes flere definisjoner på hva AI er. Her er to: «Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer», skriver Teknologirådet. «Kunstig intelligens er en datamaskin sin evne til å lære å ta egne beslutninger på grunnlag av erfaring i motsetning til hva den er programmert til», skriver nettstedet Adera.

– AI-systemer vil påvirke livene våre

Kerstin Bach er førsteamanuensis på institutt for datateknologi og informatikk på NTNU i Trondheim, hvor hun har kunstig intelligens som et av sine fordypningsområder.

Hun synes det er spennende at unge sørlendinger tør å satse i en innovativ bransje.

– Jeg tror AI-systemer vil påvirke livene våre enda mer framover. At unge mennesker jobber entusiastisk med feltet og bruker teknologien til å skape kreative og innovative løsninger er den rette veien å gå. Å bringe denne teknologien til bedrifter er et steg i riktig retning, sier Bach.

Hun presiserer at hun ikke tror AI vil bli en trussel som erstatter menneskelig arbeidskraft, men at det i framtida vil bli en symbiose mellom kunstig intelligens og mennesker på arbeidsplassen som effektiviserer og utfyller hverandre.

– Jeg er sikker på at flere bedrifter i Norge kommer til å anvende kunstig intelligens (AI) framover på grunn av potensialet til å automatisere arbeidsoppgaver. Vårt team i The Norwegian Open AI Lab på NTNU ser en økende interesse og forespørsler fra bedrifter som vil bruke AI.

– Kan få stor betydning for samfunnsutviklingen

Regjeringen.no la i januar fram en nasjonal strategi for bruken av kunstig intelligens, hvor det påpekes hvor viktig teknologien kan bli for Norge i framtida.

– Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet, skriver regjeringen.