Er det egentlig så bra å løpe?

Det skriver forskning.no. En ny studie fra Sverige tyder på at mange pådrar seg skader av å løpe.

Det som går igjen er skader i knærne, leggene eller akilleshælen.

Hva koster det å trene i studio i Trondheim? Sjekk prisoversikten Prisene varierer på de forskjellige sentrene i Trondheim. I løpet av koronaåret har to av fire blant de største kjedene økt prisene sine.

Helsefordeler utfordres av skader

Det er mange helsefordeler med å drive fysisk aktivitet, blant annet løping. Men disse fordelene utfordres av risikoen for å få en varig skade, skriver Jonatan Jungmalm i studien.

Han har studert rundt 200 mosjonsløpere og undersøkt dem med tanke på treningsform, fleksibilitet, løpestil og styrke. Nærmere halvparten av disse fikk altså skader i løpet av tiden studien pågikk, og de fleste i knærne og akillesen. Dette er som regel ikke langvarige skader, men de førte til at løperne ikke kunne trene som vanlig.

I tillegg var risikoen nesten dobbelt så stor for å å en ny skade, sammenlignet med dem som hadde vært skadefri det siste halvåret.

Dette kan redusere risiko for skader

Selv om man fortsatt kan drive med andre treningsaktiviteter, viser forskeren til at folk ofte blir mindre aktive når de får en skade. Jungmalm støttes av May Arna Godaker Risberg, som er professor i idrettsmedisin og fysioterapeut, i at det trengs mer forskning på hvordan man kan redusere disse skadene.

Hun lister likevel opp noen faktorer som man minske risikoen for løpeskader: