Selma Essahli Vik trener to til tre ganger om dagen. - Jeg har alltid vondt et eller annet sted, sier 18-åringen fra Trondheim.

Selma vil bli best i verden

At hun skulle bli i verdenstoppen i sin beltegrad i brasiliansk jiu-jitsu er noe tilfeldig.

– Jeg ville egentlig ikke begynne med denne idretten, men pappa var skikkelig gira.

– Han maste lenge, og til slutt ble jeg med.

Siden 2016 har Selma lagt ned hundrevis av treningstimer i Team Trondheim Kampsport sine lokaler på Lade. I 2020 vant hun EM for voksne som 17-åring.

Å komme seg dit har imidlertid ikke vært gratis. En vanlig dag starter med at Selma står opp klokken 07.00. Deretter er det trening som står på timeplanen, før hun drar på skolen. Selma går sisteåret på Charlottenlund videregående skole og skal være russ i år.

Men det blir nok ingen «vanlig» russetid for 18-åringen.

– Det hadde sikkert vært gøy å feste, men alkohol går ikke akkurat hånd i hånd med idretten, sier hun.

– Føler du at du ofrer mye?

– Det føles ikke som en ofring, fordi det er jo dette jeg vil holde på med. Jeg er jo sliten hele tiden, men det er det som må til.

Etter at skoledagen er over, drar Selma på trening igjen. Ofte blir det flere økter etter hverandre. Hun trener både jiu-jitsu, styrke og kondisjon. Brasiliansk jiu-jitsu er en blanding av judo og bryting, hvor målet er å kontrollere motstanderen helt til vedkommende må gi seg på grunn av et låsegrep eller kvelning.

Sammen med trener Torjus Willoch går det ofte hardt for seg ute på matta.

De trener mye på såkalt sparring, hvor de bryter mot hverandre.

– Jeg har heldigvis aldri blitt ordentlig skadet, men jeg har alltid vondt et eller annet sted.

– Jeg har hatt både tær og fingre ute av ledd, men det kunne ha vært verre.

MAT Mats Hofstad trener opptil ti ganger i uka. – Mange sier at jeg ofrer mye, men jeg vil ikke kalle det ofring, sier han.

Selv om det ser ut som det går hardt for seg, forklarer Selma at det er kontrollert. Målet hennes er å bli best.

– Etter videregående vil jeg leve av jiu-jitsu. Jeg har lyst til å reise verden rundt, trene og konkurrere. Det er ikke noe å bli rik på, men det er ikke så viktig.

I januar 2020 deltok Selma på sin siste konkurranse før koronapandemien.

Der gikk hun helt til topps i EM i Lisboa.

– Det var 47 andre deltakere med i min klasse, og er den største konkurransen jeg har vært med på.

– Jeg hadde trent mye på forhånd, og hadde helt sykt lyst til å vinne. Da det gikk, var det utrolig deilig.

Arrangementansvarlig ved Team Trondheim Kampsport, Mikael Olsen, forklarer at brasiliansk jiu-jitsu er en stor idrett i USA, Asia og Sør-Amerika. I Norge har idretten vokst mye de ti siste årene. Ifølge Olsen er det flest gutter og menn som driver med brasiliansk jiu-jitsu, men andelen jenter og kvinner øker stadig.

– Vi har flere dyktige kvinner i klubben vår. Blant andre Selma, som også er instruktør i tillegg til konkurrerende utøver. Vi ønsker mange flere velkommen. Det er en ypperlig og sosial sport for å trene styrke, kondisjon, kroppskontroll og koordinasjon, sier Olsen.

Også Selma, som ofte kun trener med menn, håper at flere kvinner får lyst til å prøve ut idretten.

– Mange forbinder nok jiu-jitsu med bryting, og tror at det er en guttegreie. Det er synd, for dette er en sport som er bra for alle, mener hun.