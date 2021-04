Hva koster det å trene i studio i Trondheim? Sjekk prisoversikten

I Trondheim finnes det et bredt spekter av treningssentre, men i jungelen av tilbud kan det være vanskelig å finne ut hva som passer best. Er fine lokaler viktigst eller rimelige priser?

Våren 2019 sjekket Trd.by hva det kostet å trene på studio i Trondheim. Siden da er det flere som har endret prisene sine.

Se prisoversikt lenger ned i saken.

Har pusset opp

Blant dem er Impulse treningssenter. Daglig leder i kjeden, Øivind Gundersen, sier til Trd.by at de i januar 2020 økte prisen på sitt ordinære heldagsmedlemskap med 30 kroner i måneden. Nå i mars økte de på nytt med 40 kroner, som gir en månedspris på 369 kroner for et ordinært heldagsmedlemskap.

– Bakgrunnen for prisøkningen er at vi ønsker et tilbud som holder en høy standard. De siste årene har vi oppgradert treningsopplevelsen i sentrene våre betydelig. Lokalene er nyoppusset og treningsapparatene tidsriktige, sier Gundersen.

Han peker på at de i løpet av det siste året også har etablert «Impulse Online», et digitalt treningssenter for medlemmene sine.

– Vi vil gi medlemmene våre et enda bedre tilbud, og dette er veldig i tiden nå. På denne måten kan medlemmene våre trene styrke og kondisjon i sentrene, og for eksempel yoga eller aerobic hjemme.

Ifølge Gundersen har ikke Impulse endret prisene sine på ti år før januar 2020.

– Dette til tross for at innkjøpsprisene har økt hvert år. Vi må også forholde oss til den generelle prisveksten i samfunnet. Jeg vil påstå at vi fremdeles tilbyr billig trening, selv om prisene har økt.

Står bak Trondheims nyeste tilbud på treningsfronten - Vi har sett på muligheter for dette i flere år, men det er først nå vi har funnet lokaler.

Ikke kun være et «billigsenter»

Håkon Stubø hos Easyfit Treningssenter forklarer at prisene hos har økt fra 198 kroner til 249 kroner i måneden for årsmedlemskap, og fra 229 kroner til 299 kroner for månedsmedlemskap. Prisene økte 1. desember 2020.

– En av årsakene er økte utgifter i forbindelse med korona, men den viktigste er at vi ønsker at Easyfit blir et enda bedre treningssenter. Vår visjon er at Easyfit ikke lengre kun skal være et «billigsenter», men også være et kvalitetssenter, skriver Stubø i en e-post til Trd.by.

Han peker på at flere av sentrene nå er i nyoppussede eller helt nye lokaler, og at de har økt tilbudet med blant annet personlig trener, fysioterapeut og naprapat hos flere sentre.

– Kort oppsummert skyldes prisøkningen hovedsakelig økning i kvalitet og økte utgifter, men vårt kjennetegn med ingen bindingstid, oppsigelsestid eller nøkkelkortavgift samt gratis innmelding står som vanlig, sier Stubø.

Daglig leder i Fresh fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, opplyser at de ikke har økt prisene gjennom koronaåret. Det samme gjør Monica Berg Stothard hos 3T, som er Trøndelags største treningssenterkjede. Hos 3T koster et ordinært medlemskap med tilgang til alle sentrene 599 kroner i måneden, mens hos Fresh Fitness er prisen 329 for det samme tilbudet.

Simone Anzjøn Holbø hos House of Femme sier at de ikke har økt medlemsprisene sine siden de flyttet til Lerkendal i 2018. Da gikk prisen opp fra 449 kroner til 489 kroner i måneden.

Dette koster det

3T: For 599 kroner i måneden får du tilgang til alle 3T-sentre i åpningstidene. For 389 får du tilgang på formiddagen. Studentmedlemskapet koster 399 kroner. 3T har 17 treningssentre i Trøndelag.

For 599 kroner i måneden får du tilgang til alle 3T-sentre i åpningstidene. For 389 får du tilgang på formiddagen. Studentmedlemskapet koster 399 kroner. 3T har 17 treningssentre i Trøndelag. Impulse: 369 for medlemskap for å trene hele dagen, 269 for formiddagsmedlemskap og 329 for studenter. Impulse har ti treningssentre i Trøndelag.

369 for medlemskap for å trene hele dagen, 269 for formiddagsmedlemskap og 329 for studenter. Impulse har ti treningssentre i Trøndelag. Fresh fitness: 259 kroner i måneden for basismedlemskap og trening på et senter. For trening på alle sentre, og tilgang til gruppetimer, koster medlemskapet 329. Et medlemskap til 379 kroner i måneden gir det også mulighet til å ta med en venn. Fresh fitness har fire treningssentre i Trondheim – Valentinlyst, Lade, i sentrum og på Rosten.

259 kroner i måneden for basismedlemskap og trening på et senter. For trening på alle sentre, og tilgang til gruppetimer, koster medlemskapet 329. Et medlemskap til 379 kroner i måneden gir det også mulighet til å ta med en venn. Fresh fitness har fire treningssentre i Trondheim – Valentinlyst, Lade, i sentrum og på Rosten. Easyfit: 249 kroner i måneden for årsmedlemskap og 299 for månedsmedlemskap. Easyfit har fire sentre i Trøndelag.

249 kroner i måneden for årsmedlemskap og 299 for månedsmedlemskap. Easyfit har fire sentre i Trøndelag. Femme treningssenter: 489 kroner i måneden, uten binding og innmeldingsavgift. Dette er et senter for kvinner, med gruppetimer, egentrening og timer for gravide. Senteret holder til på Lerkendal.

489 kroner i måneden, uten binding og innmeldingsavgift. Dette er et senter for kvinner, med gruppetimer, egentrening og timer for gravide. Senteret holder til på Lerkendal. Crossfit Trondheim: 899 kroner for seks måneders bindetid, 799 for 12 og 999 for en måned. I tillegg koster nøkkelkortet 129 kroner.

899 kroner for seks måneders bindetid, 799 for 12 og 999 for en måned. I tillegg koster nøkkelkortet 129 kroner. Crossfit Maxpuls: 549 kroner i måneden for ordinært medlemskap, og 499 med 12 måneders bindingstid. For å benytte seg av crossfit-tilbudet koster det 799 kroner i måneden. For studenter er det 100 kroner billigere for alle medlemskapene.

549 kroner i måneden for ordinært medlemskap, og 499 med 12 måneders bindingstid. For å benytte seg av crossfit-tilbudet koster det 799 kroner i måneden. For studenter er det 100 kroner billigere for alle medlemskapene. Crossfit Moholt: 899 kroner per måned, og 650 hvis du er medlem på 3T som er samarbeidspartner. For studenter er prisen 749 kroner.

899 kroner per måned, og 650 hvis du er medlem på 3T som er samarbeidspartner. For studenter er prisen 749 kroner. Crossfit Tordenskjold: 949 kroner i måneden med 12 måneders bindingstid.

949 kroner i måneden med 12 måneders bindingstid. Kaliber Gym: Ordinært medlemskap koster 699 kroner uten bindingstid. Med bindingstid er prisen 549 i måneden. Treningssenteret holder til på Rosten.

Ordinært medlemskap koster 699 kroner uten bindingstid. Med bindingstid er prisen 549 i måneden. Treningssenteret holder til på Rosten. Legacy Gym: Et månedsmedlemskap uten binding koster 549 kroner. Dersom du velger å binde deg for et år er medlemsprisen 449. Er du student blir det 100 kroner billigere i begge kategoriene. Senteret holder til på Tiller.

Et månedsmedlemskap uten binding koster 549 kroner. Dersom du velger å binde deg for et år er medlemsprisen 449. Er du student blir det 100 kroner billigere i begge kategoriene. Senteret holder til på Tiller. Actic: 305 kroner i måneden om du binder deg i 24 måneder, 339 kroner med binding i 12 måneder og 439 om du ikke vil binde deg. Actic Trondheim holder til på Saupstd.

305 kroner i måneden om du binder deg i 24 måneder, 339 kroner med binding i 12 måneder og 439 om du ikke vil binde deg. Actic Trondheim holder til på Saupstd. Heimdal treningssenter: 299 kroner i måneden dersom du velger å binde deg for et år. Månedsprisen uten binding er 399 kroner.

299 kroner i måneden dersom du velger å binde deg for et år. Månedsprisen uten binding er 399 kroner. Flex Gym: Ordinært medlemskap koster 249 kroner i måneden, og 199 for studenter. Du kan også kjøpe årskort for 2988 kroner. Døgnåpent treningssenter på Lade.

Ordinært medlemskap koster 249 kroner i måneden, og 199 for studenter. Du kan også kjøpe årskort for 2988 kroner. Døgnåpent treningssenter på Lade. Nidarø treningssenter: Koster 339 kroner i måneden med 12 måneders binding. For studenter er prisen 269. Uten bindingstid kan du betale 500 eller 250 kroner (dersom du er student) som en engangsavgift for å ikke binde deg. Treningssenteret holder til på Sluppen og tilbyr egentrening og PT-timer.

Koster 339 kroner i måneden med 12 måneders binding. For studenter er prisen 269. Uten bindingstid kan du betale 500 eller 250 kroner (dersom du er student) som en engangsavgift for å ikke binde deg. Treningssenteret holder til på Sluppen og tilbyr egentrening og PT-timer. Fysmed helse og trening: 295 kroner for månedsmedlemskap uten bindingstid. Treningssenteret holder til på Øya, og tilbyr gruppetimer og veiledning med fysioterapeuter.

295 kroner for månedsmedlemskap uten bindingstid. Treningssenteret holder til på Øya, og tilbyr gruppetimer og veiledning med fysioterapeuter. Risvollan trening: Med ett års bindingstid er prisen 295 kroner i måneden. Med tre måneders bindetid er prisen 349 kroner i måneden, og 195 kroner for studenter.

Med ett års bindingstid er prisen 295 kroner i måneden. Med tre måneders bindetid er prisen 349 kroner i måneden, og 195 kroner for studenter. Trenher: Her koster det 199 kroner i måneden, uten bindingstid og innmelding. Trenher er døgnåpent og holder til på Nardo.

Her koster det 199 kroner i måneden, uten bindingstid og innmelding. Trenher er døgnåpent og holder til på Nardo. Lilleby treningssenter: 199 kroner i måneden uten bindingstid og innmelding.

199 kroner i måneden uten bindingstid og innmelding. Fitnesspoint: 228 kroner i måneden uten bindingstid for trening på ett senter. Ønsker du tilgang til flere sentre (ikke lov under korona) koster det 298 kroner i måneden. Årskortet koster 2988 kroner. Fitnesspoint har tre sentre i Trondheim – på Moholt, Piren og Flatåsen.

228 kroner i måneden uten bindingstid for trening på ett senter. Ønsker du tilgang til flere sentre (ikke lov under korona) koster det 298 kroner i måneden. Årskortet koster 2988 kroner. Fitnesspoint har tre sentre i Trondheim – på Moholt, Piren og Flatåsen. 365 Gym: 189 kroner i måneden uten bindingstid, og 129 kroner med bindingstid i 12 måneder. Senteret har ikke innmeldingsavgift, og tilbyr personlig trener. 365 Gym holder til på Valentinlyst i Trondheim.

189 kroner i måneden uten bindingstid, og 129 kroner med bindingstid i 12 måneder. Senteret har ikke innmeldingsavgift, og tilbyr personlig trener. 365 Gym holder til på Valentinlyst i Trondheim. Trondheim gym (T-gym): 175 kroner i måneden uten bindingstid og innmeldingsavgift. Senteret holder til på Lade.

175 kroner i måneden uten bindingstid og innmeldingsavgift. Senteret holder til på Lade. Evolve Academy Trondheim: 599 kroner for ordinært medlemskap med både kampsport og gym. Vil du kun ha tilgang til gymmet, koster det 299 kroner som ordinært medlem. Disse prisene er med 12 måneders bindingstid. Senteret holder til på Lademoen.

599 kroner for ordinært medlemskap med både kampsport og gym. Vil du kun ha tilgang til gymmet, koster det 299 kroner som ordinært medlem. Disse prisene er med 12 måneders bindingstid. Senteret holder til på Lademoen. Baz Lade: Månedspris for ordinært medlemskap er 595 kroner. Ønsker du et tidsbegrenset medlemskap er det 6000 kroner for seks måneder og 1500 for en måned.

Månedspris for ordinært medlemskap er 595 kroner. Ønsker du et tidsbegrenset medlemskap er det 6000 kroner for seks måneder og 1500 for en måned. Mudo Gym & Kampsport: Gym-medlemskapet koster 349 kroner i måneden, mens kampsport-tilbudet har en månedspris på 599. Dette er et treningssenter med basis i kampsport.

Gym-medlemskapet koster 349 kroner i måneden, mens kampsport-tilbudet har en månedspris på 599. Dette er et treningssenter med basis i kampsport. Sit trening: 1950 kroner for helårsmedlemskap (selges kun høstsemesteret). 1200 kroner for et halvt år. Månedskortet koster 350 kroner.

Har vi glemt noen? Send oss gjerne en e-post til trd.by@adresseavisen.no.