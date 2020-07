Etter lang tid fikk de endelig åpne igjen. Slik har det gått

- Da vi åpna lå vi omtrent på 60 prosent av normalt besøk, og i juli er besøkstallene litt høyere enn vi så i samme periode i fjor. Vi opplever at medlemmene har et ønske om å komme tilbake, noe som er veldig positivt.

Det sier daglig leder for Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm Håkonsen. Kjeden har fire senter her i Trondheim, og den daglige lederen sier at gjenåpningen her i byen og i resten av landet har gått bra.

En jobb å gjøre for å få folk i aktivitet igjen

Ferietid betyr lavsesong i bransjen, og daglig leder hos Impulse Treningssenter, Øivind Gundersen, mener det har vært positivt å kunne gjenåpne i en lavtrykksperiode der det uansett er mindre aktivitet på sentrene. Både kunder og ansatte får en fin inngang til å tilpasse seg den nye hverdagen med smitteverntiltak, også på treningssenteret, mener han.

- Den første uka vi hadde åpent var besøket mye lavere enn tilsvarende uke året før. Men allerede i andre uke stabiliserte det seg mot samme besøkstall som i fjor. Etter åpningen har vi solgt flere medlemskap enn under samme periode forrige år, sier Gundersen.

- Min konklusjon er at nesten alle har latt medlemskapet sitt stå i bero i påvente av at koronasituasjonen skulle gå over, i stedet for å si opp medlemskapet. I tillegg har vi i bransjen i Trøndelag vært flinke, der aktørene har gjort det samme ved å ikke belaste kundene mens vi har vært stengt, noe som har vært en selvfølge, mener Impulse-sjefen.

Hos 3T viser besøkstallene at de ligger ganske jevnt med tallene fra samme tid i fjor. Likevel er det mange medlemmer som ennå ikke er kommet tilbake etter åpningen.

- Det er fellesferie og mange tar seg treningsfri om sommeren, men det er også mange som bare ikke har kommet i gang igjen ennå. Etter å ha stengt så lenge har nok dørstokkmila vokst seg større for mange, og både vår bransje og samfunnet ellers har en jobb å gjøre for å få folk i aktivitet igjen, mener media- og kommunikasjonsansvarlig hos 3T, Monica Berg Stothard.

Også hos 3T og Fresh Fitness har det under nedstengningen vært full stans for innmeldinger, men strømmen av utmeldinger har ligget på normalt nivå. Nå begynner salget gradvis å ta seg opp igjen.

Flinke til å følge reglene

Strøm Håkonsen hos Fresh Fitness opplever at de smittereduserende tiltakene fungerer, og at medlemmene deres stort sett er flinke til å følge reglene.

Berg Stothard i 3T opplyser også at gjenåpninga har gått over all forventning.

- Medlemmene har vært flinke til å følge smittevernreglene, i tillegg til at vi er raskt ute med å sette i gang ekstra tiltak hvis det blir behov for det. Hele Norge har fått god opplæring og oppdragelse i perioden med nedstenging, mener Berg Stothard.

Fleksibelt arbeidsliv kan gi endring

Monica Berg Stothard hos 3T tror ikke at den nedstengte perioden vil gi en så stor endring i treningsvanene at det vil merkes hos treningssentrene. Men noe nytt har koronasituasjonen definitivt ført til.

- Vi kjørte online-trening mens sentrene var stengt, og har hatt en halv million avspillinger. Mange har prøvd nye treningsformer og turt å prøve andre typer gruppetimer. Vi fortsetter med online-tilbudet for medlemmene våre.

Og selv om besøkstallene i fellesferien er mer eller mindre de samme som i fjor, opplever 3T en endring i når på dagen folk kommer for å trene.

- Tidligere har vi hatt naturlige besøkstopper på formiddag og ettermiddag og kveld. Nå kan det for eksempel være mange flere klokka 14. Vi ser et jevnere trykk gjennom dagen, noe som i alle fall kan ha to mulige forklaringer; mer fleksibelt arbeidsliv med hjemmekontor, og at folk prøver å styre unna de periodene der det normalt sett er mest folk på senteret.

- Naivt å tro at folk vil slutte med nye vaner

Impulse-sjef Øivind Gundersen sier han ser lyst på tida fremover, med medlemmer som ønsker å komme i gang med treningen igjen og gode smitteverntiltak som gjør det å trene trygt. Likevel mener han at nedstengningen vil ha konsekvenser:

- Nye vaner påvirker bransjen, og det skal vi ikke undervurdere. Treningsbransjen utvikler seg i takt med markedet, og i løpet av de siste månedene har vi sett en ny normal der folk søker treningsmuligheter andre plasser. Det vil være naivt å tro at folk vil slutte med annen trening og nye vaner når sentrene åpner igjen.

- Hva ringvirkningene av nedstengningen vil være, er vanskelig å si og vil bare være spekulasjoner. Men vi håper at flere har fått opp øynene for gleden ved å kunne trene inne på senter, og at det er en viktig del av folks liv, sier Lars Fredrik Strøm Håkonsen hos Fresh Fitness.