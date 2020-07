Treningen til Sondre (29) får de fleste til å måpe

- Det er vanskelig å definere det jeg driver med, med ett ord. Det starta med at jeg var lei av å dra på gymmet og heller ville lære meg å gjøre «kule styrketing» som jeg så på Youtube.

Det forteller Sondre Berg (29) om hvordan han begynte med treningsformen som har resultert i både et idrettslag, treningsøkter på nett og nesten 45 000 følgere på Instagram.

- Det å gå på gymmet og løfte vekter er ikke for alle. Jeg liker å tro at flere har fått smaken på å trene annerledes nå som de har blitt tvunget til det, at de har fått blod på tann.

Kan bruke et år på ett triks

For åtte år siden flyttet Berg fra Hvaler på Østlandet til Trondheim for å studere på NTNU. Det var rundt den tiden han oppdaget «calisthenics», eller «street workout», som det også kalles.

- Det handler rett og slett om å bli skikkelig sterk med egen kroppsvekt. Nå liker jeg å kalle det bevegelsestrening, med både håndbalanse, kroppsvektstyrke, akrobatikk og generell bevegelsestrening.

- Det ser ikke ut som noe hvem som helst får til, det her?

- Det ligger vanvittig mye trening bak. Jeg har brukt åtte år på å oppnå den styrken jeg har, i tillegg til teknikktrening og balanse. Det er mye som må være på plass.

- Jeg kan ha trent på ett triks i et år, men da har jeg allerede brukt sju år på å bygge basisgrunnlaget, forklarer han.

Selv trener Berg mye på treningsparken ved Finalebanen på øya, der også mange andre har fått opp øynene for utetrening med egenvekt under koronatiden.

- Det hender at folk kommer bort til meg. Det kan være alt fra ei eldre dame som sier at det jeg driver med er kjempetøft, til en som vil prøve det selv og spør om tips. Sånn type trening har begynt å bli mer populært. Da jeg starta med det var det vanskelig å oppdrive likesinnede - nå finner du folk som driver med det overalt.

- Miljøet i Trondheim har grodd vanvittig

For drøye fem år siden startet Berg NTNUI Calisthenics for å få miljøet til å vokse, for å promotere og lære bort. I dag består gruppa av nesten 80 medlemmer som trener tre ganger i uka i turnhall.

- Den gruppa ble over all forventning, og miljøet i Trondheim har grodd vanvittig. Nå har vi en lang venteliste med studenter som vil være med, men vi har ikke kapasitet til å ha med flere.

For en måneds tid siden bestemte Berg seg for å ta det hele til et nytt nivå. Han forteller at han stadig har et stort trykk med meldinger på Instagram fra folk som har lyst til å lære det han driver med.

- Jeg har alltid prøvd å være raus og gi folk tips, og har lagt ut tutorials på Instagram-profilen min. Men jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe litt større, og nå i koronatiden har jeg tatt meg tid til å starte.

Strømmer økter med abonnenter

På en egen nettside strømmer Berg tips, triks, råd og instruksjoner til medlemmer som abonnerer på tjenesten. Hver uke går han gjennom ulike tema, nye øvelser, triks eller hvordan man kan sette sammen ei økt.

- I mitt hode vil man etter seks måneder ha fått med seg det mest essensielle for å skal klare å trene uten vekter og senter. Styrke tar lang tid, men jeg vil gi verktøy for å gjøre det videre på egen hånd.

- I starten er det ofte vanskelig å oppsøke miljøer fordi man ikke er så flink ennå. Jeg vil lage et trygt rom for folk som vil dele spørsmål og sende videoer av hvor de prøver ulike ting, og skape diskusjon.

Ifølge Berg er det opp mot 25 personer som abonnerer på tjenesten hans, og at disse betaler en månedlig avgift.

- Jeg håper vi blir en stor gjeng etter hvert! Akkurat nå går jeg i minus, men sånn er det. Den aller første timen min var gratis og åpen for alle, og da var det hele 33 ulike nasjonaliteter som så på. Jeg ble helt overraska!