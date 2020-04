Fem gode apper for hjemmetreningen

Det er et tonn av apper der ute, som lar deg på ulikt vis bygge opp et treningsprogram som passer dine behov og mål.

Hver femte nordmann oppgir dårligere fysisk form 21 prosent sier de er i dårligere fysisk form, mens 6 prosent sier de er i bedre form etter koronautbruddet, melder Norsk koronamonitor fra Opinion.

Nå som vi er tvunget til å være kreative med treningen, spesielt de som er vant til å trene mest på treningssenter, kan det være verdt å teste ut en app eller to. Elite daily tipser blant annet om disse:

1. Nike Training Club

Denne er et godt tips. Nike Training Club er designet for at du får til å trene uansett hvor du er eller hvilke fasiliteter du har.

Appen er full av ulike treningsprogram du kan velge fra, basert på hvilket type utstyr du har tilgang til, hvilken del av kroppen du vil fokusere på, og hvor lenge du vil at økta skal vare. Du kan også lagre de programmene du liker best til senere, og låse opp ulike "prestasjoner" på veien. Motiverende!

2. Tone it up: Workout & Fitness

I denne appen er det skapt et mer eller mindre fullverdig fellesskap, der du faktisk kan snakke med andre som bruker appen og motivere hverandre.

Appen tilbyr et tonn av treningsprogram alt ettersom hvor godt trent du er, eller hva du vil fokusere mest på.

3. Yoga & Meditation by Glo

Om du er på jakt etter en app som fokuserer på kroppens flyt, last ned denne.

Her er det hele 16 ulike yogastiler, med pilates, pusteteknikker og meditasjonsøvelser. Denne kan passe for absolutt alle.

4. Nike Running Club

Det er kanskje mange som har tatt opp løpinga igjen, med joggeturer ute mellom snø og sol på denne tiden av året? Fra det øyeblikke du laster ned Nike Running Club, vil du bli motivert til å fortsette.

For det første er appen pen og oversiktlig, og den lar deg logge og følge løpeturene dine. Konkurrer med deg selv!

5. Find What Feels Good

De fleste har kanskje hørt om yogadronninga Adriene. Hun er dama bak Youtube-kanalen "Yoga with Adriene", og nå har hun laget en egen app!

Last ned appen og sjekk den ut - det er over 600 øvelser å velge mellom!