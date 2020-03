Tren «sammen» hjemmefra - bli med på gruppetime med instruktør Tommy!

I forrige uke startet 3T med digitale gruppetimer, som et tilbud nå som alle senterne er stengte.

- Vi får tilbakemeldinger om at folk holder på å gå på veggen. Vi sender timene over video på Facebook, og holder det åpent og tilgjengelig for alle. Vi håper det kan bidra til å holde på den gode stemninga i hjemmet, og å bryte opp en kjedelig hverdag, sier medie- og kommunikasjonsansvarlig i 3T, Monica Berg Stothard.

Onsdag kveld sendte vi gruppetimen med Tommy direkte her på Trd.by i denne saken - se opptaket og ta økta du også!

Tre digitale økter om dagen

Tre ganger om dagen, klokka 12.00, 17.00 og 20.00 strømmer treningskjeden ulike gruppetimer på Facebook-siden sin, helt gratis.

- Som gruppeinstruktør er du vant til å stå foran mange mennesker hver dag, og er vant til å være en del av en gjeng. Selv trente jeg sammen med 300-400 andre over Facebook. En av de jeg «trente sammen med» var min mor, men da selvfølgelig fra sin egen stue! Det gir en fortsatt følelse av tilhørighet, nå når vi ikke kan møtes fysisk i salene på våre 3T-sentra, sier Thale Tremoen, som er gruppekoordinator og intruktør ved 3T-Midtby'n og 3T-Pirbadet.

Flere senter jobber med løsninger

Flere treningssentre har måttet tenke kreativt i disse dager når alt er stengt. På Impulse sine Facebook-sider legger trenerne ut daglig videoer som viser deg hvordan du kan trene hjemme.

Daglig leder i Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen, forteller at noen av deres instruktører har lagt ut treningsvideoer via Facebook på eget initiativ. Foreløpig har ikke Fresh Fitness selv satt i gang ei digital løsning for å få folk til å trene hjemme.

- Vi jobber med å få på plass en løsning rundt dette, sier han.

Også Sit jobber med å få på plass ei lignende løsning som det 3T tilbyr med sine online gruppetimer.

- Generelt sett har vi også en del turtips på sosiale medier og publiserer også en del korte treningsøkter der, sier Trine Rishovd, idrettsjef i Sit.