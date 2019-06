Trude slet i mange år med smerter i ryggen. En helt spesiell treningsform ble løsningen

Trude begynte å jobbe med idrett for over tjue år siden. Etter hvert som årene gikk merket hun at hun ble nødt til å tilpasse treningen til plagene i ryggen, og måtte kutte ut mye av treningen hun likte.

- Jeg har alltid elsket gruppetimer, men på grunn av mye hopping og belastning så måtte jeg kutte det ut. Dersom jeg likevel dro på en gruppetime hadde jeg vondt i ryggen i flere dager etterpå, og måtte ta smertestillende for å lindre smertene. Det ønsket jeg ikke å fortsette med, sier hun.

Smertefri

Vendepunktet kom da hun for tre år siden var med en venninne i turnhallen for å trene.

- Venninnen min begynte å gjøre såkalte «muscle ups» i et par turnringer, og jeg tenkte at det så utrolig kult ut. «Det vil jeg og lære meg!», sa jeg, og da begynte vi å trene sammen.

Treningsformen kalles blant annet «street workout» eller «calisthenics», og er en blanding av turn og parkour. Treningsformen går ut på at man kun trener med egen kroppsvekt, enten i ringer, i et klatrestativ eller ved hjelp av stenger.

Da Trude begynte å trene kun med egen kroppsvekt, merket hun en betydelig endring i kroppen. Hun hadde ikke lenger vondt i ryggen.

- I noen perioder kan jeg gå helt uten smerter. I mange av øvelsene er jeg i fritt heng, som gjør at jeg ikke får noen belastning på ryggen. Da får jeg heller ikke vondt i ryggen slik jeg fikk tidligere, for eksempel under øvelser som knebøy med stang.

Lek og trening

Trude sier at noe av det hun liker best med treningsformen er at du raskt opplever mestring, og at det er lett å tilpasse ferdighetsnivået.

- Det beste er at det er en kombinasjon mellom lek og trening. Du får trent hele kroppen samtidig som du klatrer rundt i et lekestativ og egentlig bare har det gøy, forteller hun.

Selv om «street workout» ikke er så vanlig i Norge ennå, har hun ikke fått så mange rare blikk.

- For det meste er det barn som kommer bort når jeg trener ute og spør hvor barna mine er, og lurer på hvorfor jeg leker meg i klatrestativet alene, ler hun.

Stiller i NM

Neste uke er det NM i «street workout», og Trude er én av to fra Trøndelag i hennes klasse som skal stille. I Norge er det ti jenter som skal være med å konkurrere. Likevel savner hun et miljø for sporten i Trondheim.

- Det eneste miljøet som finnes i Trondheim er for studenter, og jeg har jo ingen planer om å bli student igjen. Derfor håper jeg at man kan skape mer blest rundt det, og få til et miljø for de som driver med treningsformen her i byen, sier hun.

Trude jobber til vanlig som fagansvalig for 3T, og har planer om å kjøre workshop til høsten for å få flere folk inn i sporten, og forteller at mange kommer bort når hun trener og er nysgjerrige.

- Jeg tror det er et miljø som har potensial til å bli enda større, og det er allerede stort både blant jenter og gutter i både Russland og Polen. Det er en treningsform som passer for alle, selv om mange tenker at det er uoppnåelig. Du trenger ikke å begynne med det vanskeligste, sier hun, og fortsetter:

- Dersom du er ny i sporten anbefaler jeg å finne noen å trene med i starten som også er gira. Det er mye lettere å ha noen til å hjelpe seg i starten slik jeg gjorde, og heller prøve seg på egen hånd etter hvert. Så er det mye inspirasjon og tips å finne på sosiale medier!