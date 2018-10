Barneskolelærer Sol (26) trener opptil 12 økter i uka - nå er OL målet

- Jeg har konkurrert i sporten i tre år, men satset ordentlig de to siste, forteller vektløfteren.

Hun har bakgrunn fra crossfit, og var med på et lag under crossfit-VM både i fjor og i år. Tidligere i år kom hun på femteplass i EM i vektløfting.

- Jeg ble veldig overrasket, og er fornøyd med det, sier hun.

- Og så fikk jeg sølv i det nordiske mesterskapet, der jeg løfta én kilo mindre enn vinneren. Jeg har alltid sett opp til henne, og nå klarer jeg å gi hun konkurranse, legger hun til.

Forrige helg kvalifiserte hun seg til EM som er i april, noe hun hadde forventet å klare.

- Det var en helt grei konkurranse. Målet var å kvalifisere seg, slik at jeg nå kan forberede meg til mesterskapet - i stedet for å fokusere på kvalifisering.

Ole Martin fikk høre at han var for tynn - nå er han Norges sterkeste mann Etter elleve år med trening, 8 000 kalorier hver dag, bronse- og sølvmedaljer - smakte gullet ekstra godt da Ole Martin Kristiansen (26) ble kåret til Norges sterkeste mann.

Lærer i Trondheim

Waaler kommer fra Flisa, men flyttet til Trondheim for å studere til å bli lærer. I august i år begynte hun å jobbe som barneskolelærer, og kombinerer jobb med mye trening.

- Jeg trener mellom åtte og tolv økter i uken, forteller hun.

For å få tid til alt, har hun lagt opp arbeidsdagene på en litt annen måte.

- Jeg jobber 90 prosent, og har lagt det opp slik at jeg starter senere to dager i uken.

Et av målene hennes er å komme til VM neste år, og de to årene etter det.

- Hvis jeg skal nå de målene, kan jeg ikke slakke ned nå.

Marte fra Trondheim er norgesmester i bodyfitness. Nå skal hun til VM Marte Lian (33) hatet gymtimene. Nå har hun en fersk gullmedalje i bodyfitness, og går for enda flere.

Vil til OL

Hun forteller at hun ønsker å delta i OL både i 2020 og i 2024, men at hun må løfte en god del tyngre for å hevde seg blant de beste.

- For å være i toppen der, må jeg ganske mange kilo opp på det jeg løfter.

Men OL virker ikke helt umulig. Det siste året har treningen gitt resultater.

- Klarer jeg å fortsette uten skader, er jeg på god vei, forteller hun.

For å holde seg skadefri, er det ifølge Waaler viktig med god restitusjon. Hun får derfor i hvert fall åtte timer på øyet hver natt, ofte ni.

Rekker ikke se TV

Med både jobb og trening, er Waalers kalender ganske full, og hun har sjeldent fri.

- Av og til, hvis jeg har fri, lurer jeg på hva folk som ikke trener gjør.

For selv om hun har holdt på med vektløfting de siste årene, har idrett alltid vært en stor del av hverdagen.

- På videregående satset jeg på fotball, og hadde to økter om dagen da også.

Med så mye trening, er hun nødt til å ofre andre ting i hverdagen.

- Å se på TV, det gjør jeg ikke. Men jeg føler ikke jeg går så mye glipp av det sosiale. Jeg henger med venner og er sosial på trening.

Få turer hjem

Familien bor fortsatt på Flisa, et sted Waaler ikke har nok tid til å reise til ofte.

- Det blir litt nedprioritert, men de skjønner det og støtter meg, og kommer hit på besøk, forteller hun.

Vektløfteren tror heller ikke hun kommer til å flytte hjem i nær framtid.

- Trondheim er en fantastisk by, jeg ikke kommer til å flytte fra med det første.

Vektklasseidrett

Waaler konkurrerer i vektklasser, og forteller at hun derfor må passe på hva hun veier.

- Men jeg trener så mye at det å spise godteri ikke er noe problem.

Hun trenger heller ikke følge noen streng diett, og har som regel med seg mat hvor enn hun er.

- Jeg er alltid sikker på at maten jeg får i meg er bra, men det er ikke noe unormalt, sier hun.

Internasjonal konkurranse

Neste stopp er Qatar rett før jul. Dit reiser hun for å delta på en internasjonal konkurranse.

- Dit er det mange flinke som skal, så jeg vet at det blir en utfordring.