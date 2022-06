Det er naturligvis snakk om «Wind of Change», og Scorpions-vokalist Klaus Meine sier i et nytt intervju med Die Zeit at det «simpelthen ikke er riktig å romantisere Russland». Han sikter til tekstlinjer som «I follow the Moskva/ Down to Gorky Park» og «Let your balalaika sing’».

Når Scorpions nå er ute på verdensturné, som blant annet tar dem til Trondheim 8. juni, lyder det i stedet: «Now listen to my heart/ It says Ukrainia/ Waiting for the wind to change», som projiseres på en skjerm bak bandet på scenen.

– Å synge «Wind of Change» som vi alltid har sunget den er ikke noe jeg kan forestille meg å gjøre mer, sier Klaus Meine og sikter til krigen i Ukraina.

Klaus Meine skrev teksten til Scorpions' monsterhit «Wind of Change» måneden etter at bandet tro til på Moscow Music Peace-festivalen i 1989 da det fremdeles het Sovjetunionen. På festivalen opptrådte også Bon Jovi, Ozzy Osbourne og Mötley Crüe. Foto: AP

«Wind of Change», som NME kaller for en perestroika-powerballade, ble utgitt i 1991 – over et år etter at Berlinmuren falt. Likevel fremstår den i etterkant som soundtracket til en ny æra av økonomisk og sosial endring i den tidligere Sovjetunionen – og slutten på den kalde krigen.

Klaus Meine forteller at han skrev teksten i september i 1989, én måned etter at Scorpions opptrådte på Moscow Music Peace-festivalen.

– Det var et øyeblikk der vi alle, og hele verden, syntes vi så inn i en fredelig fremtid hvor det handlet om å stå sammen i stedet for å være skilt av kriger og forskjeller, har han tidligere uttalt til Loudwire.

Scorpions slapp sitt nye album «Rock Believer» i februar i år, 50 år etter debutplaten som startet deres internasjonale karriere, og la ut på turneen 26. mars – én måned etter at Russland gikk til angrep på Ukraina.