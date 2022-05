I et innlegg på Instagram skriver Lisa Marie Presley at «Elvis»-skuespiller Austin Butler gir til beste en innsats på lerretet som «endelig» representerer faren hennes «nøyaktig og med respekt».

– Austin Butler kanaliserte og legemliggjorde min farts hjerte og sjel på vakkert vis, utdyper Elvis-datteren i det som var hennes første post i sosiale medier etter at sønnen Benjamin gikk bort i juli 2020.

– Jeg har ikke postet på ganske så lenge fordi det virkelig ikke er så mye å si, siden jeg fremdeles og for alltid vil sørge over tapet av sønnen min, begynner hun innlegget, der hun deler hvordan det å navigere seg gjennom den stygge sorgen som «ødela og knuste hjertet og sjelen» hennes og nærmest svelget henne hel.

Lisa Marie Presley sørger over at sønnen Benjamin, her til høyre med henne i 2010 på 75-årsmarkeringen for Elvis, ikke får se Baz Luhrmanns film om bestefaren. Lisa Marie så den sammen med datteren Riley (t.h). Foto: AP

Men hun så Baz Luhrmanns film to ganger sammen med sine tre gjenlevende barn, døtrene Riley (32) og tvillingene Harper og Finley (13).

– Du kan føle og oppleve den ekte kjærligheten, omtanken og respekten som Baz har for min far gjennom denne vakre filmen, og det er endelig noe som jeg og barna mine og deres barn kan være stolt av for alltid. Det som rørte meg til tårer var å se Riley og Harper og Finley etterpå, hvordan alle tre var synlig overveldet på best mulig måte, og så fylt med stolthet over bestefaren og hans arv på et vis jeg aldri tidligere har opplevd, skriver Lisa Marie Presley.

Samtidig knuser det hjertet hennes at sønnen Benjamin ikke får se filmen.

– Han ville elsket den.

I Instagram-innlegget hilser hun dessuten spesielt til Baz Luhrmann, noe som ifølge Toofab gir nok en anelse om hvordan datteren har følt om tidligere Elvis-skildringer.

– Takk for at du retter opp bildet på en så dyp og kunstnerisk ektefølt måte.