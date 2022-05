– Har du stor nok krukke, kan du dyrke absolutt alt i den, sier Susanne Bjerga Todnem.

I fjor kjøpte hun leilighet med hage på Eiganes bare for å kunne dyrke sin egen mat. Resultatet deler hun med tusener av følgere på Instagram.

– Jeg er blitt hekta på å kunne gå rett ut kjøkkendøra og plukke en squash, oregano og litt basilikum hvis jeg for eksempel skal lage pizza, sier Todnem.

Også porselensskåler kan brukes til å så i. Her vokser det erteskudd. – Legg frøene i vann i et døgn, legg dem på jord, og hold jorda fuktig. Ikke vent for lenge med å spise skuddene, sier Todnem. Foto: Jon Ingemundsen

På terrassen og i hagen har hun all slags grønnsaker og urter i krukker, baljer og pallekarmer.

– Det gjelder å være kreativ. Man kan plante i hva som helst, et yoghurtbeger om du vil. Bare husk å lage hull i bunnen med en drill eller spiker, så vannet kommer ut. Ellers kan røttene råtne, sier hun til Byas.

Fem gode startplanter

Det er litt sent å så frø nå, men det er ikke for sent å få til kjøkkenhage i år. Selv ikke for dem uten hage. For nybegynnere har Todnem et godt råd:

– Kjøp noen påbegynte planter eller urter fra et hagesenter. Begynn der.

Rabarbra er et must i kjøkkenhagen, mener Todnem. Foto: Jon Ingemundsen

Disse plantene er det enkelt å lykkes med om du bare kan dyrke i krukker:

Jordbær. Veldig enkelt å få til på balkong og terrasse. Noen sorter kommer igjen og igjen gjennom hele sommeren. Det er også en staude, som betyr at den kommer tilbake neste år også.

Jordskokk. Trenger dybde på jorden. Får fine blomster, nesten som solsikker, og krever ingenting stell. Du setter bare jordskokker ned i jorda, og så vokser de. Det finnes en egen Facebook-gruppe om jordskokk, kanskje kan du få tak i jordskokker du kan plante selv via den.

Tomat. Velg en liten sort, en buskete en, hvis du skal ha dem på balkong. De største blir fort for store.

Sukkererter. Ikke for sent å så frø av disse. Legg dem gjerne i bløt et døgn først, da lykkes du bedre. Plantene trenger noe å støtte seg til når de vokser. Kan også spises som skudd. Da legger du dem i vann et døgn, deretter oppå jord, og passer på å holde jorda fuktig.

Rabarbra. Et must i kjøkkenhagen. Må ha stor krukke eller balje, gjerne dobbelt så stor som planten. Trenger godt med vann når den står i krukke, men der kan den leve godt.

Husk drenering

Skal man dyrke i potter, er det viktig med god jord, mener Todnem.

– Jeg er ikke fan av sprøytemidler og kunstgjødsel. Spør på et plantesenter, og si at du skal ha jord til å dyrke mat i. Og ikke sett grønnsaker fra butikken, eller frø fra dem, ned i jorda. De kan spre sykdommer. Bruk sertifiserte setteplanter eller frø, sier hun.

I tillegg anbefaler hun å ha lecakuler i bunnen av krukkene, og et lag fiberduk, en gammel T-skjorte eller lignende mellom kulene og jorda.

– Da slipper man at jorda trenger ned i kulene og ødelegger for dreneringen, og man kan lettere bruke lecaen på ny, forklarer Todnem.

Planter som står i krukker og baljer, må vannes oftere enn de som er plantet i bed.

– Jeg er veldig for å sette krukkene i en balje med vann, så kan de selv trekke det de trener fra bunnen. Skal man vekk en helg, kan man sette en liten flaske med vann opp ned i potta, sier Todnem.

En vannflaske, eller en slik kule, kan hjelpe med vanning dersom man må reise fra plantene. Foto: Jon Ingemundsen

Druebeger som drivhus

For å holde på fuktigheten, kan det være lurt å legge et lag med klippet gress på jorda.

– Har du ikke plen, spør naboen om å få litt. Det holder også ugress borte. Gratis gjødsel kan man få ved å plukke tang og tare.

Også minidrivhus kan holde på fuktighet og varme.

Jordbær er en av plante Todnem anbefaler. Planten kommer igjen år etter år. Her i en pallekarm, men kan enkelt plantes i potter. Foto: Jon Ingemundsen

– Noen typer får plass på terrassen. Man kan også bruke et druebeger i vinduskarmen.

Hobbygartneren har fått mye inspirasjon fra Youtube, Instagram og planteblogger.

– Men nitti prosent av det jeg har lært, har vært av prøving og feiling. Det er den beste måten å lære på, sier hun.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles til glede for nye lesere.