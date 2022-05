Han åpnet Trondheims første spillhall av sitt slag. Nå flyttes satsingen til ny by.

12. september åpnet Tamer Andan Alhoumidi (32) VR Land, som nesten ble som en slags fornøyelsespark på Buran.

Spillhallen – eller rommet – var på bare 15 kvadratmeter. Her ble det tilbydd opplevelser med VR-briller og bevegende stoler.

Fjæringen under stolene gir en følelse av å være i bevegelse, sammen med vind- og regnkast. Foto: Shad Madian

Åtte måneder senere har han flyttet ut og tatt konseptet sitt til Levanger. Nidaros omtalte flyttingen først.

– Dårlig plass

Plasseringen ved Innherredsveien på Buran ga ikke nok besøkende.

– Det var en dårlig plass å starte, og det ble en veldig rolig jobb. Det er et boligområde, og det er bedre for meg å åpne på et kjøpesenter, hvor flere folk ferdes, sier Alhoumidi til Trd.by.

Til Trd.by fortalte Alhoumidi i september om ambisiøse planer for seg og spillehallen sin. Han håpte etter hvert å kunne utvide og flytte til større lokaler, med flere VR-maskiner. Da ønsket han også å få innpass på et kjøpesenter.

Maskinen «VR 360» blir selvsagt med på flyttelasset. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

I Trondheim har det vist seg å være umulig med det første. Samtidig kunne kjøpesenteret Alti Magneten i Levanger ta ham imot.

– Magneten er et veldig stort kjøpesenter, og det ligger mellom mange byer, som Steinkjer, Stjørdal og Verdal, sier Alhoumidi, som nå har flyttet inn i en hybel i Levanger.

Målet er å åpne 15. mai, forteller han.

Fortsatt store planer

Nå vil 32-åringen fra Syria først se hvordan dette går. Men planene er fortsatt ambisiøse, og han utelukker ikke en retur til Trondheim.

– Kanskje i fremtiden hvis jeg tjener litt penger. Jeg har planer om en storhall, sier Alhoumidi.

– Jeg håper det blir bra i fremtiden, fortsetter han.