Mange reagerte på at Kim Kardashian fikk låne Marilyn Monroes ikoniske, 60 år gamle kjole til Met-gallaen. Nå kommer Unesco-organet International Council of Museums med skarp kritikk mot utlånet.

– Historiske plagg skal ikke bæres av noen, offentlig eller privat person, står det klart i en uttalelse fra det internasjonale museumsrådet.

Rådet har retningslinjer for slike historiske plagg som fastslår at de skal håndteres så lite som mulig, og at de som må gjøre det skal bruke bomullsvanter og ikke får bruke parfyme, hudprodukter eller sminke. Sterkt lys og blitsfotografering skal unngås, rapporterer TT.

Selv om ikke alle museer er tilsluttet ICOM, så skriver Unesco-organet:

– Selv om kjolen tilhører en privat samling, må arven sies å tilhøre menneskeheten uansett hvilken institusjon som har ansvaret for den. Dette er artefakter fra den tidens materielle kultur og må bevares for kommende generasjoner.

Marilyn Monroe brukte den svært ettersittende, strassbesatte kjolen da hun sang «Happy Birthday» for president John F. Kennedy i 1962. Den var skreddersydd av den franske designeren Jean Louis og farget så den skulle matche hennes egen hud. Videre ble den ifølge ICOMs hjemmeside sydd på henne før hun stilte på arrangementet. Materialet er «sufflé-silke», senere forbudt fordi det tar så lett fyr.

Det er Ripley's Believe It or Not Museum som eier kjolen etter å ha kjøpte den på auksjon for 4,8 millioner dollar i i 2016. De lånte den ut i anledning den storslagne Met-gallaen i New York, der kjendisene kappes om oppmerksomheten på rød løper så kamerablitsene lyner.

Kleselsker verden over ble ifølge TT forskrekket da de innså at Kim Kardashian stilte i den ikoniske, gamle kjolen. Forskrekkelsen ble ikke mindre da det dukket opp bilder som viser hvordan assistenter haler og drar i kjolen for at Kardashian skulle få den på seg.

Det finnes også bilder som tyder på at kjolen har fått revner og mistet flere strasstener.