De hadde satt opp egen nettside og alt. Nå skulle kundene strømme på.

Det gjorde de ikke.

Gründerlivet startet trått for Oslo-karene Jacob Rønningen (21) og Andreas Moldskred (21). De opprettet selskapet Digiproff i 2019.

Fakta: Digiproff Digiproff er et innholds- og markedsføringsbyrå drevet av studenter ved NTNU i Trondheim.

Selskapet består av gründerne Jacob Anderssønn Rønningen, Andreas, Moldskred i tillegg til Marcus Fuglestad og Liv Nordal.

Moldskred og Rønningen startet selskapet i 2019 etter fullført videregående skole i Oslo.

Den unge duoen fant ut at de ville kombinere lidenskapene deres for foto og video og nettsideutvikling. Foto: Digiproff

Det første drøye året ble et rolig år. Veldig rolig.

– Da skjønte vi at «shit, ass», det er ikke så lett, sier Rønningen, som Trd.by møter sammen med Moldskred.

– Det var «bankers»

Moldskred og Rønningen vil hjelpe små og mellomstore bedrifter med å lage nettsider, men også innhold på nettsidene – og markedsføring … og sosiale medier. Det har ballet på seg.

Siden 2019 har de flyttet til Trondheim for å studere ved NTNU. Og det er her bedriften begynte å blomstre.

Mye av kontortiden i Digiproff brukes i Spark NTNUs lokaler ved NTNUs innovasjonsbygg på Gløshaugen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Trd.by møter dem ved innovasjonsområdene til NTNU på Gløshaugen. Det var opplagt at de endte på NTNU, sier de.

– Før jeg skulle begynne å studere, tenkte jeg ikke direkte på hva jeg skulle studere, men hvordan jeg ville ha det. Da var det opplagt at jeg ville ferdes med folk som har skikkelig «drive» og er dedikerte, smarte og oppegående, og kombinere det med teknologi. Da ble det NTNU. Det var «bankers». Samtidig som Trondheim er kjent i hele Norge som en av de beste studentbyene, sier Rønningen.

– NTNU er veldig fan av entreprenørskap og innovasjon. Og det å kunne å komme inn i den bobla som vi er i her, er virkelig kult, sier Moldskred.

Bruker studenter

Løsningene på oppstartsproblemene var tålmodighet, tid og hardt arbeid, forteller de. Og plutselig var oppdragene blitt for mange. I fjor sommer innså de at to personer ikke var nok. Nå er to blitt til fire.

Dette er Digiproff-gjengen som snart blir flere. Foto: Digiproff

Marcus Fuglestad og Liv Nordal er blitt med på Digiproff-laget. Til høsten blir de sju.

– Vi har sett noe som kanskje ikke de mer etablerte markedsføringsselskapene har sett helt enda: Verdien av å ha unge, sultne medarbeidere. Markedsføring dreier i stor grad i å kaste seg rundt og se trender. Det er litt rart at studenter ikke er brukt mer. Det er så verdifullt, mener Moldskred.

Nå kommer oppdragene jevnt inn ved hjelp av «word of mouth» – eller jungeltelegrafen på godt norsk, forteller gründerne. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

På klientlista står blant andre klokkehandler Shobhit Garg (20) og knivsliper David Phan (22), begge unge gründere som Trd.by har skrevet om.

– De har jobbet beinhardt. Vi er kjempeimponert over hvordan det har gått. Du får være med på en liten del av reisen, og det er kjempegøy å kunne se at selskaper vokser og blir større, sier Rønningen.