I år er det lagt ut 2124 sommerjobber, ifølge tall fra Nav.

– Vi ser en formidabel økning på antall sommerjobber i år sammenlignet med før covid i 2019, med over 100 prosent økning, sier Torild Wedøy, markedsrådgiver ved Nav Lerkendal.

Til NT24 melder blant annet bemanningsbyrået Fremo om at det har vært spesielt krevende å finne nok arbeidstakere til sommerjobbene i år.

234 søkere

Et lite steinkast eller to unna Nav på Lerkendal har Trønderenergi kontorer. Der er opplevelsen en helt annen.

De opplevde å få 234 søkere til sommerstudent-stillingene sine. 18 ble ansatt. NTNU-studentene Marte Eggen (22), Elias Fuglestrand (24) og Simen Myrrusten (24) var tre av dem.

20. juni starter de i sine nye jobb i Trønderenergi. Fra venstre: Elias Fuglestrand, Simen Myrrusten og Marte Eggen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

De forklarer at det var viktig for dem at sommerjobben var attraktiv og relevant for utdanningen deres.

– Jeg foretrekker noe med relevant erfaring og som kan knyttes til studiet jeg går, sier kybernetikk-student Eggen og får støtte av de andre.

Unge kan «shoppe» sommerjobber

De klassiske sommerjobbene som gressklipping, renholdsjobber og bærplukking er nå mindre populære, ifølge Wedøy i Nav.

– Vi har ungdommer og jobbsøkere som kan «shoppe» om hvor de vil jobbe. Arbeidsgiverne må kanskje spørre seg: «hva skal til for at du vil jobbe for oss?», for det er den veien pila peker akkurat nå, sier Wedøy.

Det samme ser Trønderenergi, som over tid aktivt har jobbet med rekruttering og har knyttet seg tett til NTNU.

– Hvis du bare skal ha noen hender for å løse et praktisk problem, så tror jeg det skinner gjennom i en rekrutteringskamp, sier sier Cathrine Tronstad, organisasjonsdirektør i Trønderenergi.

– Det er ingenting som er lett, men i vår bransje har vi noen fordeler. Vi er grønne, bærekraftige, og har et type fagmiljø som er veldig kompatibelt med det som utdannes på NTNU, sier Tronstad. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

– Med mangel på, og kamp om, arbeidskraft, må du må kunne tilby noe som er attraktivt. Ikke bare løse et problem for deg selv, men du må gi noe mer, sier Tronstad.

– Det er absolutt mye morsommere

Sommerstudentene Fuglestrand og Myrrusten er enig.

– Det er lurt å få frem at det kan være litt meningsfylt, at du føler du gjør noe som bidrar med noe. Om du gjør noe som bare virker helt hjernedødt og slitsomt, er det ikke så attraktivt, sier førstnevnte.

Med en fot innafor bransjen han utdanner seg til, håper kanskje Fuglestrand å få klatre i stigene – og ikke bare til kontortaket. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

– Hvis jeg ikke hadde fått jobb hos Trønderenergi eller noe annet relevant, hadde det vært ganske fjernt fra det jeg studerer til vanlig. Det er absolutt mye morsommere å kunne jobbe med noe som jeg lærer hver eneste dag på skolen, sier Myrrusten, som har en bachelor i fornybar energi og nå studerer kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet.

Eksamener er unnagjort, og 20. juni går sommerstudentene i gang hos Trønderenergi.

– Det blir gøy, forhåpentligvis lærer jeg mye, sier Myrrusten, som selv er eks-servitør på sommerstid.