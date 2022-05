Fersk NRK-sjef bekymret for å ikke nå de unge

Ni av ti nordmenn bruker ett eller flere tilbud fra NRK hver dag. Kringkastingssjefen sier de aldri har stått sterkere, og tilliten i befolkningen er høy, skriver Aftenposten.

Tre år siden forrige normale feiring: Slik blir 17. mai-sendinga på NRK Tre år siden forrige gang nasjonaldagen kunne feires landet rundt, gjør NRK seg klare for god, gammeldags 17. maifeiring på TV.

Samtidig viste Norsk mediebarometer nylig at en av seks unge kun får nyheter via sosiale medier. Blant dem mellom 15 og 24 år, kom ikke NRK inn på listen over de mest brukte mediene.

– Den største utfordringen er den internasjonale konkurransen, sier 53-åringen som nylig flyttet inn i sjefskontoret på Marienlyst. Hun ser en risiko for at de unge som ikke finner veien til NRK, kan være tapt for alltid.

– Hvis vi ikke klarer å få med oss de unge, så kan vi se for oss at de ikke vil bli lojale NRK-lyttere og seere etter hvert. Når man ikke har med seg NRK fra sin egen oppvekst, så er det liten grunn til at man plutselig skal oppdage det som voksen og få et veldig nært forhold til det, sier Fürst Haugen.