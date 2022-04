Åpner ny salong i Trondheim: – Han er kjent i hele Norge som en av de beste

– Igor er en stor person i bransjen vår. Han er kjent i hele Norge som en av de beste barberene. Det er en ære å få ham inn her, sier Ellen Støen, gründer og daglig leder ved frisør- og brudesalongen Box.

Etter sju år i H2 Barber & Sons starter barber-veteranen Igor Pavlovski for seg selv – på en måte.

Han blir en del av Box frisør, hvor han får sin egen, nye avdeling, som han vil eie og drive.

– Jeg har tenkt på å starte selv i to år. På grunn av koronaen ble det utsatt, men nå kom det riktige øyeblikket, sier Pavlovski, som har 30 år bak seg i barberbransjen.

«Love at first sight»

Han kom fra Nord-Makedonia til Barber & Sons i Trondheim i 2015. Det var hans halvt norske nevø som tipset ham om jobben og som gjorde at tilfeldighetene førte Pavlovski til bartebyen.

– Jeg har vært litt rundt i verden, litt i Sverige og litt i London, men fant Trondheim som min egen plass – som min hovedby. Jeg har følt meg veldig velkommen fra både kunder, kolleger og folk jeg kjenner her i byen. Det var «love at first sight», sier barberen.

BarberBox blir den femte rene barbershop-en i Trondheim. Fra før har byen Barbers & Sons, Edge Barbershop, Felipe Romero Barbershop og Cowboys & Angels. Det er plass til alle, mener Pavloski.

– Det er stor by. Fem salonger er ikke nok til å få en god barberkultur. Det blir bare høyere kvalitet om vi er flere, sier han og røper at de ser for seg å åpne flere salonger etter hvert.

– Blir bedre kvalitet

BarberBox I Adressahuset blir en liten og intim salong med tre stoler. Flere vil han ikke ha.

– Når det blir fulle lister, kan vi åpne flere barbershop-er. Det blir mye enklere og mye koseligere atmosfære. Det blir kanskje litt mindre jobb, men bedre kvalitet, mener Pavloski, som sier at han ser at listene allerede begynner å fylle seg opp dager i forveien.

Pavlovskis arbeidsklær har i flere år vært nokså staselig – som en ekte, klassisk barber.

Det blir det ikke slutt på her, forteller han.

– Det blir litt forskjellig her, men jeg liker å se bra ut. Det blir noen dager jeg kommer som en ekte gentleman og noen dager litt mer casual, sier Pavloski og ler.