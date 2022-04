Edvard (21) startet klesmerke der ingen klær er like. Nå åpner han i Trondheim

– At jeg må komme til Trondheim er det flest folk har spurt om, sier Edvard Bjørnstad (21).

Sarpingen startet klesmerket Bajas design på gutterommet i 2019.

Siden har han utviklet merket gjennom Instagram.

Det hele startet som følge av en operasjon av mandlene og en infeksjon som tvang ham til å bli hjemme i to-tre uker. Da ba Bjørnstad moren om å kjøpe med hjem noen billig malersaker, som han kunne bedrive tiden med.

– Og så hadde jeg ikke noe lerret, men en gammel, blank genser som jeg aldri brukte. Da malte jeg den, og så malte jeg en til, sier han.

Gjør alt selv

Bjørnstad, som var 18 år da, brukte en av genserne på en russedugnad. Det ble tatt bilder og folk syntes den var fet, forteller han. Bjørnstad la bildene ut på Instagram, og siden har interessen for klærne hans bare vokst.

Nå håper 21-åringen at det som var en stor tilfeldighet, skal bli levebrødet hans.

– Jeg har alltid likt godt å tegne å holde på med kreative ting. Planen var aldri å begynne å male på klær.

Bjørnstad syr, broderer, maler og tegner alle plagg selv.

Det er hettegensere, t-skjorter og shortser.

Og det skal være farger.

Masse farger.

– Hvert plagg er unikt. Du får noe ingen andre har. Det er litt av konseptet, sier han.

Første gang utenfor Oslo

I 2021 hadde Bjørnstad i fire måneder pop up på kjøpesenteret Steen & Strøm i Oslo sentrum.

Etter et par andre pop up-er og koronapandemi går turen nå for første gang ut av hovedstaden, til Trondheim.

Her åpner han pop up i Retro Mathesongårdens lokaler i Olav Tryggvasons gate.

Der vil han designe og selge plaggene selv.

Målet er å kunne reise rundt med klærne, kanskje også til utlandet.

Men det er ikke bare-bare å åpne en pop up for første gang, sier 21-åringen.

– Det har vært en veldig stressende ting å sette i gang, men jeg tror resultatet blir veldig bra. Og jeg tror det blir verdt det. Det er utrolig mye planlegging og masse læring, som hvordan du åpner og lukker en pop up og sørger for at nok folk får det med seg den ene måneden du skal ha det, sier Bjørnstad, som med dette i alle fall har greid å få litt avisomtale.